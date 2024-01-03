إسرائيل تبحث مع الكونغو الديمقراطية قبول مهجرين من غزة

كتب موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن إسرائيل تجري محادثات سرية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن استقبال المهجرين من قطاع غزة.

وأورد الموقع أن مسؤولين إسرائيليين قادوا محادثات غير رسمية مع الكونغو وعدة دول أخرى لاستكمال النقاش حول قبول محتمل للفلسطينيين من غزة.

ووفقا لمصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لم يذكر الموقع اسمه، تشير المعلومات إلى أن جمهورية الكونغو قد تكون مستعدة لاستقبال المهجّرين، وأن هناك محادثات تجري مع دول أخرى في هذا السياق.

وحسب المصدر، أفادت وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل في جلسة الكنيست أمس الثلاثاء بأنه عند نهاية الحرب من المتوقع أن ينهار حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسيكون هناك اعتماد كامل للسكان المدنيين على المساعدات الإنسانية من دون وجود سلطات بلدية.

وأوضحت غمليئيل أنه لن يكون هناك فرص عمل في نهاية الحرب، ومتوقع أن تتحول 60% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة إلى مناطق عازلة أمنية.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه قطاع غزة ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم "الهجرة الإنسانية"، مؤكدة أن ذلك يعتبر "الحل الوحيد المتاح".

ومنذ طوفان الأقصى تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 22 ألفا و185 فلسطينيا، وإصابة 57 ألفا و35 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية.