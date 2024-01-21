مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة أمس السبت، كما أكد إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة وسط وجنوب القطاع.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 16 عسكريا في معارك غزة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جندي احتياط عائدا من المعارك في قطاع غزة أطلق النار على صديقه وقتله في تل أبيب.

وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس أنها أوقعت 16 ضابطا وجنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، كما دمرت عدة آليات عسكرية بشكل جزئي أو كلي.

وأضافت القسام أن مقاتليها قصفوا، بقذائف الهاون 6 مرات، مقرات القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة بقطاع غزة.

ودارت أمس السبت معارك ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وأقر الاحتلال بإصابة عدد من جنوده.

وقالت كتائب القسام إن فصائل المقاومة تصدت لمحاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال في شرق جباليا. كما أعلنت قصف جنود إسرائيليين، شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت تمركزا إسرائيليا بمحيط مسجد الشهداء في خان يونس يُستخدم في القيادة والسيطرة.