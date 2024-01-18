باكستان تقصف مواقع داخل إيران ردا على هجمات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية -اليوم الخميس- تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام آباد داخل إيران، بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الخارجية في بيان "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية" في إشارة إلى ما تسمى جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.

وأضافت "اتُّخذ التحرّك هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر باكستانية قولها إن الضربات أصابت 6 أهداف داخل 3 مواقع، بعمق 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر بيان الخارجية الباكستانية أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الهجوم الباكستاني أسفر عن مقتل 3 نساء على الأقل و4 أطفال، جميعهم غير إيرانيين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله "ندين هجوم باكستان ونطالبها بتوضيح سريع بشأن الحادث".

وأفادت الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد "تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وتابعت أن "الهدف الوحيد من تحرّك اليوم كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية ولا يمكن المساس بها".

وكانت باكستان قد وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد إعلان الأخيرة استهدافها بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة بالأراضي الباكستانية.

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل" حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن الهجوم "أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة 3 فتيات".

وأعلنت جماعة "جيش العدل" في السابق مسؤوليتها عن عدة هجمات جنوب شرق إيران. وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران هذه الجماعة "منظمة إرهابية".

واستدعت إسلام اباد سفيرها من إيران أمس الأربعاء. وشهدت العلاقات بين باكستان وإيران توترا في الماضي، وتتبادل طهران وإسلام أباد الاتهامات مرارا بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بإطلاق هجمات، لكن نادرا ما تتدخل القوات الحكومية من أي الجانبين، والضربات الجديدة أكبر عملية توغل عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية.