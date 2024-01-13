اللواء الدويري: الاشتباكات التي بثتها القسام تؤكد ضراوة المعارك بعد 100 يوم من الحرب

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المشاهد التي بثتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تعكس طبيعة المعارك التي جرت في اليوم الـ100 من الحرب.

ونشرت القسام -اليوم السبت- صورا لاستهداف مقاتليها دبابات، وجنودا إسرائيليين من مسافات قريبة جدا في عدد من محاور بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولفت الدويري -في تحليله اليومي على الجزيرة- إلى أن الاشتباكات لا تزال من مسافة صفر، وتتسم بالضراوة وتعدد الأهداف، والاعتماد على "المسافة العمياء" التي لا تزيد على 100 متر، والتي لا تمنح الخصم فرصة التعامل مع المهاجم.

وأشار الدويري إلى أن عملية الخروج من الأنفاق للاشتباك مع الأهداف "لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما تقوم على معلومات استخبارية دقيقة"، موضحا أن إسرائيل تفشل في كشف المقاتلين، رغم ما تمتلكه من أدوات متقدمة للمراقبة.

إلى جانب ذلك، فإن المشاهد التي بثتها القسام حدثت في مدينة خان يونس التي تقاتل 8 ألوية إسرائيلية كاملة بداخلها، وهو ما يعكس شدة القتال، كما يقول الدويري.

وفيما يتعلق برشق حركتي حماس والجهاد الإسلامي منطقة غلاف غزة بالصواريخ، قال الدويري إنها "جاءت ردا على مزاعم جيش الاحتلال بالقضاء على تهديد الصواريخ في هذه المنطقة".