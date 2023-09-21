روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية وانفجارات في كييف

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت صباح اليوم الخميس هجوما صاروخيا واسع النطاق استهدف عدة أقاليم في البلاد وطال العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الاستراتيجية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأهداف في أجواء العاصمة، بينما قال عمدة كييف إن انفجارات عدة دوت في بعض أحياء المدينة.

ونقلت رويترز عن شهود عيان بأن دوي انفجارات سمع في كييف بعد إنذار بغارة جوية صباح الخميس، كما أرسلت السلطات فرق الإنقاذ إلى موقعين على الأقل في العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن شخصين نقلا إلى المستشفى بينهما طفل بعد سقوط حطام أحد الصواريخ فيما تضررت مبان وشب حريق شرق العاصمة.

كما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز على مناطق غربي البلاد، فيما قالت الإدارة العسكرية لخاركيف إن ستة صواريخ روسية أخرى أطلقت على المدينة الواقعة شرقي البلاد.

هجوم أوكراني

على الجانب المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس التصدي لما وصفته بالهجوم "الإرهابي" نفذته القوات الأوكرانية تجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود (جنوب غرب روسيا) وأورلوف (غرب).

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو/حزيران الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي تصر أوكرانيا على أنها جزء من أراضيها.