واشنطن توافق على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35

وافقت الولايات المتحدة الأربعاء على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 المتطورة، في صفقة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، في ظل توتر متصاعد بين سول وبيونغ يانغ.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة إلى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها إلى سول.

وجاء في بيان للوزارة أن الصفقة "ستعزز قدرة كوريا الجنوبية على التصدي لمخاطر حالية ومستقبلية من خلال توفير قدرات دفاعية ذات موثوقية لردع أي عدوان في المنطقة وضمان التوافق التشغيلي مع القوات الأميركية".

وتابعت أن "الصفقة المقترحة لهذه المعدات والتجهيزات الداعمة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وتشغل كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 منذ عام 2018. وتحصر الولايات المتحدة موافقتها على بيع المقاتلات في شركائها المقربين.

وتأتي الصفقة في خضم توترات متصاعدة مع كوريا الشمالية التي أطلقت الأربعاء صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، في الوقت الذي كان الزعيم كيم جونغ أون يزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وعززت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال الأشهر الأخيرة تعاونها في مجال الدفاع، علما أن الخلافات غالبا ما كانت تباعد بين سول وطوكيو قبل وصول يون سوك يول إلى سدة الرئاسة الكورية الجنوبية.