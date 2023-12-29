مشاهد نوعية لتدمير القسام آليات إسرائيلية واستهداف جنود بحيي الدرج والتفاح

بثت قناة الجزيرة مشاهد نوعية لمعارك في منطقتي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة، بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مشاهد القسام استهداف مقاتليها عددا من الآليات ما بين دبابات وجرافات من مسافات مختلفة، بقذائف "الياسين 105"، وإصابتها بشكل مباشر.

وتضمنت المشاهد -أيضا- استهداف إحدى الآليات براميين اثنين، ومشاهد استهداف ليلية، كما أظهر مشهد استهداف دبابة يعتليها أحد الجنود من مسافة قريبة حيث اشتعلت فيه النيران بعد إصابتها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح، مضيفة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وأضافت أنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة إسرائيلية، واستهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم الكتائب قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، بجانب الكمائن المحكمة، وعمليات القنص الدقيقة.