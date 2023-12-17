إسرائيل تعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال وجنوب قطاع غزة.

وبثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس السبت مشاهد لعملية نوعية تم تنفيذها أول أمس الجمعة، حيث قالت إن مقاتليها قضوا على 10 جنود إسرائيليين في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وأمس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير فقط، أما الجيش الإسرائيلي فأعلن كذلك عن إصابة 35 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وأول أمس الجمعة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مقاتلي القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

ومع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.

بالمقابل، أكد أبو عبيدة أن ما يعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، وأن "ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام".

يأتي ذلك في اليوم الـ72 من العدوان الإسرائيلي على غزة ومواصلة جيش الاحتلال قصفه مناطق متفرقة بالقطاع، مخلفا حتى الآن 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.