"الوقت ينفد".. فيديو للقسام في إطار الحرب النفسية مع الاحتلال

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو بعنوان" الوقت ينفد" نشرت فيه صورا لأسرى تم قتلهم بغارات جيش الاحتلال التي شنها على قطاع غزة.

تزامن نشر الفيديو القصير مدة دقيقة و20 ثانية مع ما أعلنه جيش الاحتلال أمس من قتل 3 جنود أسرى برصاص الاحتلال في حي الشجاعية.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم الكتائب بعد نشر الفيديو إن "العدو لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبه بمشاعر عائلاتهم".

وكشف أن "العدو تعمد بالأمس إعدام 3 من جنوده وآثر قتلهم على تحريرهم وهو سلوك إجرامي مارسه ولا يزال بحق أسراه".

وأضاف أبو عبيدة أن "العدو يحاول يائسا التخلص من عبء ملف الأسرى واستحقاقاته التي يعرفها جيدا".

وكان العميد الركن والخبير العسكري حاتم كريم الفلاحي قد شكك في مقالة مع الجزيرة في رواية جيش الاحتلال بخصوص الأسرى الذي قلتهم جيش الاحتلال، وأوضح أن كتائب القسام قد يكون لديها رواية مختلفة عما جرى.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن مسارعة جيش الاحتلال بالإعلان عن حادثة القتل تحسبا من وجود رواية مختلفة لدى كتائب القسام وقد تحرج الجيش إذا كشفت الكتائب ما لديها عن الحادثة.