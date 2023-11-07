قائد بجيش الاحتلال: نخوض حربا صعبة ومعقدة في غزة

قال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان اليوم الثلاثاء إن الجيش يخوض حربا معقدة وصعبة ومكلفة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف فينكلمان أن الجيش الإسرائيلي يقاتل للمرة الأولى منذ عقود في قلب مدينة غزة، مشددا على أن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصابهم إصابات خطيرة، وأن أحداث ذلك اليوم أوجعته كثيرا.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إنه منذ ذلك اليوم صارت الحرب واضحة بأهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين، على حد قوله.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تصديها لمحاولات توغل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحملة البرية التي يشنها الاحتلال، وأنها ألحقت خسائر بشرية وأضرارا مادية بالاحتلال.

واليوم الثلاثاء، قالت "القسام" إنها دمرت 8 دبابات إسرائيلية وناقلة جند، إضافة إلى "قصف حشود العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وسط عدم قدرة الدفاع المدني عن إخراج من هم تحت الأنقاض، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والوقود والكهرباء عن سكان القطاع.