مجزرة بمدرسة للأونروا في جباليا قبل ساعات من هدنة غزة

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمجزرة إسرائيلية في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث استشهد نحو 30 فلسطينيا وأصيب 100، وفقا للحركة.

وقالت حماس في بيان إن هذه المجزرة التي وقعت مساء الخميس "دليل على فاشية الاحتلال وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسام في الميدان".

وتابعت "نؤكد أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضا في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، التي ستكون مقبرة للغزاة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد 27 شخصا وإصابة 93 آخرين على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة أبو حسين التابعة للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، التي تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على مخيم جباليا ومحيطه شمالي قطاع غزة، وذلك قبل ساعات من بداية هدنة إنسانية في القطاع صباح الجمعة، من المقرر أن تستمر 4 أيام بموجب اتفاق بين إسرائيل وحماس توسطت فيه قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويقدر عدد المفقودين جراء غارات الاحتلال بنحو 7 آلاف، أكثر من 4700 منهم أطفال ونساء، وفقا للمصدر ذاته.