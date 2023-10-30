إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد قتلى طوفان الأقصى

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى أكثر من 1538 قتيلا، في حين لا تزال عملية التعرف على الجثث مستمرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إنه تم التعرف حتى الآن على جثث 823 قتيلا من غير الجنود، وتم نقل 715 جثة للدفن.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية التعرف على باقي الجثث لا تزال مستمرة.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن أمس الأحد أن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب على غزة وصل إلى 311، والأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بلغ 230 أسيرا.

وأعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة قبل يومين أن القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى مقتل نحو 50 أسيرا إسرائيليا حتى الآن.

فيما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية -في وقت سابق- بأن 5431 إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

كما تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب بالصواريخ، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.