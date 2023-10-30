أفغانستان تحتفي بفلسطين عبر مسجد شبيه بقبة الصخرة

احتفت العاصمة الأفغانية كابل بتدشينها نسخة طبق الأصل لمسجد قبة الصخرة، في مسعى للاحتفاء بالحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة وتأييدا للفلسطينيين في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتبرز القبة المذهبة فوق أحد تلال العاصمة الأفغانية ضمن مسجد، دشنت خلاله هذه النسخة الأفغانية الجمعة الماضي في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لأكثر من 3 أسابيع.

وقال وزير الداخلية الأفغاني في حكومة طالبان سراج الدين حقاني، في بيان، "شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين والحرم القدسي".

ويحمل المسجد اسم الملا عمر مؤسس حركة طالبان، وتم تمويله من المنظمة الخيرية التركية "إي دي دي إي إف".

وقال أحد العاملين في المنظمة "نحن سعداء لأنه يشبه قبة الصخرة، إنه مكان مقدس عند المسلمين ويجب أن يكون مثله في كل بلد مسلم".

ويؤكد أحد المصلين أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، ويضيف "الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها".

ويأتي تشييد المسجد في ظل موجة التضامن التي تشهدها مدن عربية وإسلامية وعالمية تأييدا لفلسطين وتضامنا مع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع إطلاق فصائل المقاومة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال وتدنيسه للمقدسات في القدس المحتلة.