استشهاد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي

استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتميز الزميل الدحدوح بتغطية دقيقة للقصف الإسرائيلي والمجازر العديدة التي يرتكبها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ونقل حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزل في القطاع.

"ينتقموا منا في الأولاد".. مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح يودع أفرادا من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/BiOmRCiZXz — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 25, 2023

وكان الزميل الدحدوح يغطي من مكتب الجزيرة في غزة الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين تفاجأ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته في جنوب وادي غزة، وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.

ولجأ أفراد عائلة الزميل الدحدوح إلى مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة بعد أن ارتأى أنه لن يتمكن من التفرغ لهم وسط القصف المتواصل وعمله الدؤوب في تغطية العدوان.

وكان الاحتلال طلب من الفلسطينيين في القطاع النزوح جنوبا لتجنب القصف، لكن القصف الإسرائيلي لحق بهم إلى هناك، مما يؤكد مرارا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

تعليق مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح بعد توديعه أفراد من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته عقب استشهادهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط #غزة#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/FwxYtLiRhQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 25, 2023

وقال الزميل الدحدوح "من الواضح أن مسلسل استهداف الأطفال والنساء والمدنيين مستمر، وكنت تحدثت عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت كل المناطق، بما فيها منطقة النصيرات، وكانت تراودنا بعض الشكوك بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يترك هؤلاء دون عقاب، ومع الأسف هذا الذي حدث، وهذه هي المنطقة التي قال عنها الاحتلال "الأخلاقي" إنها آمنة".

وأضاف أن "القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه"، وقال "بنتقموا منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال".

"بينتقموا منّا في الولاد".. استشـــ ـهاد زوجة وابن وابنة مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح جراء قصــــ ـف الاحتلال منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/uaOSdQgIIc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2023

من جهته، قال مراسل الجزيرة إنه كان يوجد في المبنى المستهدف أكثر من 100 شخص، بينهم عدد كبير من أفراد عائلة الدحدوح.

وأضاف المراسل أن القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي الدحدوح وعوض، مشيرا إلى أن عددا من أفراد العائلتين لا يزالون في عداد المفقودين.