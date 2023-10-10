طوفان الأقصى.. تسلسل زمني من اللحظات الأولى إلى اليوم الرابع
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10/10/2023
أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.
وهذه أهم المحطات والأحداث التي وقعت في الأيام الـ 4 الأولى من هذه العملية:
اليوم الرابع
- الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على كل منطقة غلاف غزة ويقول إنه لم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.
- القناة 12 الإسرائيلية تنقل أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.
- تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة وسقوط شهداء بينهم صحفيون.
- الأونروا: تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص.
- أميركا تعلن عبر عدة مسؤولين مضيها قدما في تزويد إسرائيل بالذخائر والسلاح، وتحذر إيران من التورط في الصراع.
- الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات، ليصل العدد المعلن 124 جنديا وضابطا قتلوا مند بدء عملية طوفان الأقصى.
اليوم الثالث
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة قائد قاعدة تسئليم خلال اشتباكات مع مسلحين بسديروت.
- 18 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف رفح و5 شهداء في غارة شرقي خان يونس.
- يديعوت أحرونوت: تقديرات بوصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف وعدد "المختطفين" إلى أكثر من 150.
- وزارة الصحة في غزة: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 436، منهم 91 طفلا و61 امرأة، وإصابة 2271، منهم 244 طفلا و151 امرأة.
- مصادر للجزيرة: كتائب القسام تأسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين. ومصدر إسرائيلي كبير: عدد الضحايا لا يمكن استيعابه.
- الجيش الإسرائيلي: استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.
- الناطق باسم القسام: قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.
- حركة الجهاد تتبنى عملية جنوب لبنان وأنباء عن إصابة 6 جنود إسرائيليين.
اليوم الثاني
- هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بهجوم حماس إلى 300 قتيل وأكثر من 1590 إصابة.
- الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.
- وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بوجود نحو مئة أسير إسرائيلي -بينهم مدنيون وجنود وضباط- في غزة.
- رئيس الموساد السابق لـ"سي إن إن": لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وما حصل كان مفاجأة تامة.
- مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية تسفر عن تدمير "برج وطن" في مدينة غزة.
- جيروزاليم بوست: 750 إسرائيليا في عداد المفقودين وفق تقديرات غير رسمية.
- الجيش الإسرائيلي: بدأنا خلال الليل إجلاء كاملا لسكان غلاف غزة، وقواتنا تواصل البحث عن المسلحين في 7 مواقع.
- حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
- القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.
- وزير الدفاع الأميركي: أمرت بتحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمي.
- حماس: تحريك حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا، وعلى الإدارة الأميركية أن تدرك عواقب هذه الخطوة.
- الصحة الفلسطينية: 413 شهيدا -بينهم 78 طفلا و41 امرأة ونحو 2300 جريح- جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
- وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 40 عنصرا من شرطة الحدود وإصابة 120 وانقطاع الاتصال بـ18 آخرين في الجنوب.
- أبو عبيدة: مقاتلونا تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة، والعدو قتل عددا من جنوده بعدما أسرهم مقاتلو القسام.
اليوم الأول
- فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول: طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة، وبعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصل بدراجات نارية وسيارات دفع رباعي وسيرا على الأقدام.
- قائد كتائب القسام محمد الضيف يعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، ويقول إن الضربة الأولى شهدت إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ على العدو، موضحا أن "طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد".
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن حماس بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية.
- القسام تنشر صورا تظهر أسر عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة.
- الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
- مصادر إسرائيلية: أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا في التوتر الأمني مع غزة.
- القناة الـ13 الإسرائيلية: 50 رهينة بمستوطنة بئيري، والجيش يقاتل في بلدة كفار عزة.
- القناة الـ12 الإسرائيلية: مقتل مئة إسرائيلي على الأقل في هجوم حماس.
- وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال تدمر عمارة الهاشم السكنية شمالي غزة.
- الناطق باسم كتائب القسام: عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضتنا، وتم تأمين الأسرى في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.
- القناة الـ13 الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250.
- كتائب القسام: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخا نحو تل أبيب ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد لواء ناحال اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين قرب كرم أبو سالم.
المصدر : الجزيرة