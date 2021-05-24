وزير خارجية مصر يبحث في الأردن ما بعد هدنة غزة

بدأ وزير خارجية مصر سامح شكري، مساء أمس الأحد، زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 2014.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية -في بيان لها- أن زيارة شكري ستتضمن إجراء "مباحثات معمقة" مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، و"سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع، ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وحسب البيان أيضا، ستتناول المباحثات "سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وفي وقت سابق أمس، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني "أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.

وعقب 11 يوما من العدوان الإسرائيلي، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وأعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا للهدنة، وتلت ذلك أحاديث مصرية رسمية عن أهمية الدفع نحو إيجاد سلام شامل وعادل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على القدس والضفة الغربية والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، والذي شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وإلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت بأنها "شديدة الخطورة".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.​​​​​​​