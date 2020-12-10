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تحت شعار "قاطع من أجل فلسطين".. 16 مؤسسة عربية وإسلامية تطلق حملة مقاطعة المؤسسات الداعمة لإسرائيل

شعار الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة
شعار الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة
10/12/2020

أعلنت 16 جمعية وهيئة نقابية وطلابية وسياسية عربية مناهضة للتطبيع إطلاق حملة شعبية واسعة لمقاطعة "المؤسسات المتصهينة".

وقالت تلك المؤسسات في بيان إن "تهافت المطبعين خلف الاحتلال للتقرب منه بشتى الصور والأشكال، مسترخصين الأمانة المقدسة" عجّل بإطلاق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"، وذلك تحت شعار "قاطع من أجل فلسطين".

وأوضحت الحملة أن الهدف منها توعية الشعوب للقيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة، إلى جانب التأثير على أرباب العمل وأصحاب القرار لإيقاف أي تعاون مع أي مؤسسة خاصة أو حكومية إسرائيلية.

كما تهدف الحملة إلى "مقاطعة البضائع الصهيونية والمؤسسات المتصهينة والمطبعة، ونبذها وتعريتها أمام الشعوب".

ودعت الحملة الجماهير المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية إلى مقاطعة جميع المؤسسات المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الوعي بخطورة التطبيع وأهمية القضية الفلسطينية وسط الجميع.

ومن بين الجمعيات الموقعة على بيان الحملة، بحسب موقع "قاطع لأجل فلسطين"، الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، وحملة المقاطعة-فلسطين، والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، والمرصد الدولي لمقاومة التطبيع، والمركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، إلى جانب كل من المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، والقوى الشعبية لمقاومة التطبيع-السودان، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

كما وقعت على البيان المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني-موريتانيا، وهيئة علماء فلسطين، والائتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين.

المصدر : مواقع إلكترونية

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