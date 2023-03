منتدى كوهيليت.. مليارديرات أميركا الذين يجعلون إسرائيل أكثر تطرفا

في فبراير/شباط الماضي، نُظِّم اجتماع مغلق في تل أبيب حضره عدد من المهاجرين الشباب الذين وصلوا لتوِّهم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. خلال الاجتماع، وقف البروفيسور "موشيه كوبل"، الأستاذ الفخري لعلوم الحاسوب في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، مُدافعا بشراسة عمَّا يُسمَّى بـ"إصلاحات النظام القضائي"، التي أثارت احتجاجات كبيرة ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، قائلا إنها في الحقيقة إصلاح تُقرِّب دولة الاحتلال بضع خطوات من بقية الديمقراطيات الغربية. وقد ذهب الرجل في رؤيته إلى أن الخطة تُعالج السلطة المُفرِطة للمحكمة العُليا في إسرائيل، مؤكدا ضرورة إسقاط "بند التجاوز" من حزمة الإصلاحات القضائية تلك، وهو بند يُمكِّن الكنيست الإسرائيلي من تجاوز قرارات المحكمة بأغلبية ضئيلة؛ وذلك للاستفادة من الدعم الأوسع الذي يمكن أن يحظى به المشروع في حال تخلَّى اليمينيون عند البند المثير للجدل.

في الوقت نفسه، وعد "كوبل" بتقديم حلول لما تطالب به الأحزاب المتطرفة، التي تهدد بسحب الثقة من الحكومة ما لم تُعجِّل بتمرير البند ومن ثمَّ السماح بمرور الكثير من القوانين التي ترغب في تطبيقها داخل المجتمع الإسرائيلي ولا تزال المحكمة العُليا العقبة الوحيدة أمامها. للوهلة الأولى، يبدو غريبا أن يهتم بروفيسور في علوم الحاسوب بمساعدة اليمين، بيد أن "كوبل" ليس مجرد أستاذ في جامعة إسرائيلية، بل هو أيضا مؤسس ورئيس "منتدى كوهيليت للسياسات"، مركز الأبحاث المثير للجدل الذي يلعب دورا بارزا في تطوير سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة، ويعمل باحثوه منذ سنوات لوضع خطط تقويض النظام القضائي التي يتبنّاها اليمين الإسرائيلي.

We agree with AJC. AIPAC has a longstanding policy not to meet with members of this racist and reprehensible party. https://t.co/WBkCScx4U3

— AIPAC (@AIPAC) February 22, 2019