"رجل البنتاغون المفضل".. لهذه الأسباب لن يستطيع بادين الضغط على السيسي

منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سادت حالة من القلق وعدم الارتياح أوساط النظام المصري، قلق قابله موجة تفاؤل حذرة لدى معارضي النظام. فعلى جانب الحكومة، يخشى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورموز نظامه، ليس فقط من فقدان حليفهم الموثوق به في البيت الأبيض "دونالد ترامب" الذي لقَّب السيسي بـ "ديكتاتوره المفضل"، ولكن أيضا من غموض موقف الإدارة الجديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع القاهرة، خاصة في ضوء التصريحات اللاذعة الصادرة عن بايدن وفريقه بشأن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الأراضي المصرية.

على الجانب المقابل، يمتلك المعارضون المصريون بمختلف أطيافهم أسبابهم الخاصة للتفاؤل بقدوم بايدن، فقد شغل الرئيس المنتخب منصب نائب الرئيس في الإدارة الديمقراطية السابقة تحت قيادة باراك أوباما، التي تفاعلت بشكل "إيجابي" مع دعوات تعزيز الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة إبان الربيع العربي، ودعمت المطالب الشعبية لإنهاء حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وعلى الرغم من أن بايدن لم يُقدِّم تعليقات مفصلة حول سياسته تجاه الشرق الأوسط -ومصر على وجه الخصوص- خلال حملته الانتخابية، فإن وعوده المتواترة بتبنّي سياسة خارجية تقوم على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أسهمت في تعزيز ذلك الشعور بالأمل.

هذه المشاعر الإيجابية تَنامت مع توالي التصريحات الصادرة عن بايدن ورموز إدارته، وعلى رأسها التغريدة التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية في يوليو/تموز الماضي، وأكّد خلالها أنه لا ينوي "منح المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل"، وذلك في معرض تعليقه على حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن الدعوات المتكررة الصادرة عن النواب الديمقراطيين في الكونغرس للضغط على نظام السيسي، وأهمها ما وقع في أغسطس/آب الماضي، حين دعا 40 عضوا في الكونغرس -معظمهم من الديمقراطيين- وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ربط العلاقات الدفاعية مع مصر بمدى استجابة القاهرة لدعوات تحسين حالة حقوق الإنسان، والرسالة اللاحقة التي وجَّهها 56 من النواب الديمقراطيين في أكتوبر/تشرين الأول إلى السيسي ودعوه خلالها للإفراج عن السجناء السياسيين.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

