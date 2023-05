مؤتمر غوغل 2023.. الذكاء الاصطناعي سيغزو هاتفك وحاسوبك قريبا جدا

يعد حدث "غوغل I/O" السنوي من الأحداث المهمة بالنسبة إلى الشركة الأميركية العملاقة، حيث تعلن فيه عن أدوات جديدة للمطورين، والتحديث الجديد لنظام التشغيل أندرويد، كما تعرض بعض التقنيات الجديدة التي تختبرها، بجانب عرض منتجاتها الاستهلاكية القادمة بالطبع. لكن مؤتمر هذا العام يملك وضعا خاصا، لسبب يبدو أنك خمنته فعلا، نعم، حرب الذكاء الاصطناعي التوليدي التي اشتعلت منذ نهاية العام الماضي، ولا تزال مشتعلة حتى هذه اللحظة.

هذا تحديدا ما بدأ به سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، كلمته الافتتاحية لنسخة هذا العام، حيث استعرض عملية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل الخدمات التي تقدمها شركته، بداية من خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، وصور غوغل، وخدماتها المكتبية الخاصة بتطبيقات الأعمال، إلى الإعلان عن نموذجها اللغوي الجديد (PaLM 2)، ووصول الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث على غوغل.

أحدث ميزة تخص الصور قدمتها غوغل في حدثها السنوي هي تلك التي أطلقت عليها "المحرر السحري" (Magic Editor)، التي تستعين بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتسمح للمستخدم بإجراء تعديلات كبيرة على الصور دون الحاجة لأدوات تحرير احترافية للصور. شاركت غوغل بعض الأمثلة لهذا المحرر الجديد للصور، وفي أحدها صورة لسيدة تقف أمام شلال مياه، حيث حُركت تلك السيدة بالكامل إلى إحدى جوانب الصورة، وجرى محو الأشخاص في خلفيتها، مع تعديل لون السماء لتبدو زرقاء أكثر. في صورة أخرى لطفل يجلس على مقعد ويحمل مجموعة بالونات، تحرك الميزة الجديدة الطفل بالمقعد إلى منتصف الصورة، فيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء أجزاء جديدة من المقعد والبالونات على يسار الصورة لملء الفراغ بعد الحركة.

Since launch, Google Photos has used AI to help you search and edit your memories. Later this year, we’re introducing Magic Editor, a new feature that uses generative AI so you can reimagine your photos and apply complex edits, right from your phone. https://t.co/bB7FidfmkJ pic.twitter.com/DyFqYuvNZm

ذكرت الشركة أن تلك الميزة ستظهر في وقت لاحق من هذا العام في تطبيقها "صور غوغل"، وهي ليست بالأمر الثوري أو المعقد جدا، لكنه يعد تقدما واضحا بالنسبة لتطبيقات خفيفة للتعديل على الصور، يمكن أن يستخدمها أي شخص (1).

كما قررت غوغل أن تضع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام التشغيل أندرويد 14، أولا عبر ميزة "Magic Compose"، وهي ميزة جديدة تدمجها في تطبيق الرسائل الافتراضي في نظام أندرويد، وتتيح للمستخدم الرد على الرسائل باستخدام ردود مقترحة تلقائيا بناء على محتوى رسائلك السابقة، بحيث تبدو الردود طبيعية كأنها صادرة منك، أو تكتبها بأسلوب مختلف لتصبح مختصرة واحترافية أكثر، أو حتى كأنها مكتوبة بأسلوب أحد الكُتّاب المشاهير مثل "شكسبير"(2).

قدمت غوغل الذكاء الاصطناعي أيضا في ميزة توليد صورة الخلفية، التي ستأتي حصريا لهواتف بيكسل الشهر القادم، ويمكن للمستخدم فيها أن يكتب وصفا بالكلمات وينتظر صورة بالذكاء الاصطناعي يستخدمها خلفيةً لهاتفه، بفضل نموذج توليد الصور الجديد الخاص بغوغل.

كما أعلنت الشركة عن ميزات جديدة لتخصيص شاشة قفل الهاتف، مع اختصارات وتغيير لشكل الصفحة الرئيسية للنظام. يبدو أننا سنرى المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظام التشغيل أندرويد 14 عندما يُطرح في وقت لاحق من هذا العام.

في شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت غوغل عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة لتطبيقات الأعمال المختلفة التي تقدمها، مثل مستندات غوغل وجيميل وجداول البيانات. تلك المزايا الجديدة تشمل أساليب مبتكرة لإنشاء النصوص وتلخيصها وطرح الأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات غوغل، بجانب إمكانية كتابة رسائل بريد إلكتروني كاملة في تطبيق جيميل استنادا إلى النقاط المختصرة التي يضعها المستخدم، وكذلك القدرة على إنتاج الصور والصوت والفيديو بالذكاء الاصطناعي في تطبيق العروض التقديمية الخاص بالشركة.

لكن الخبر الجديد هو وصول ميزة المساعدة في الكتابة لتطبيق جيميل على الهواتف الذكية، تحت اسم "ساعدني في الكتابة" (Help me write). كما طرحت الشركة ميزة جديدة تسمى "المساعد" (Sidekick)، يمكنها قراءة وتلخيص والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمستندات عبر تطبيقات غوغل المختلفة (3).

في حدث "غوغل I/O" اختارت الشركة علامة تجارية جديدة لهذه الميزات أطلقت عليها "ديو إيه آي" (Duet AI)، لكن الميزات نفسها لا تزال غير متاحة للاستخدام العام حتى الآن، ومن المفترض أن تتاح خلال الفترة القادمة، وللوصول إلى هذه الأدوات الجديدة وتجربتها يمكنك التسجيل في "Workspace Labs" والانضمام إلى قائمة الانتظار من هنا.

كما أعلنت غوغل عن نموذجها اللغوي الجديد "PaLM 2″، وهو النسخة الأحدث من نماذج اللغة الكبيرة والمنافس المباشر للنموذج الجديد "GPT-4" من شركة أوبن إيه آي، وهو تحديث للنسخة السابقة "PaLM" التي أعلنت عنها الشركة في أبريل/نيسان من العام الماضي. أكد سوندار بيتشاي، في الكلمة الافتتاحية لحدث "غوغل I/O"، أن النموذج الجديد أقوى في المنطق والاستدلال بفضل تدريبه الواسع على هذه المجالات، كما تدرب أيضا على نصوص من لغات كثيرة تصل إلى أكثر من 100 لغة (4).

كما دربت الشركة نسخة من النموذج الجديد على البيانات الصحية باسم "Med-PaLM 2″، التي تذكر غوغل أن بإمكانها الإجابة عن أسئلة مشابهة لتلك التي تأتي في اختبار الرخصة الطبية الأميركي حتى مستوى خبير. وإصدار آخر مدرب على بيانات الأمن السيبراني "Sec-PaLM 2" بإمكانه أن يشرح سلوك البرمجيات النصية الضارة، ويساعد في اكتشاف التهديدات الأمنية في الأكواد البرمجية.

مع إطلاق النموذج الجديد، تأمل جوجل في سد فجوة الذكاء الاصطناعي بينها وبين منافستها مايكروسوفت، التي كانت تدفع بقوة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجموعة برامج أوفيس الخاصة بها خلال الفترة الماضية. تستخدم شركة غوغل نموذج "PaLM 2" بالفعل لتشغيل 25 ميزة ومنتجا جديدا لديها، بما فيها الميزات الجديدة في تطبيقات الأعمال، بجانب روبوت المحادثة التجريبي الجديد "بارد" (Bard).

روبوت المحادثة "بارد" نفسه تلقى عدّة تحديثات جديدة أعلنت عنها الشركة، كدعم بعض اللغات الجديدة مثل اليابانية والكورية، وطرق أسهل لنقل النصوص من الروبوت إلى محرر مستندات غوغل وإلى جيميل، بجانب إضافة الوضع المظلم لواجهة البرنامج. والأهم أن الشركة أزالت قائمة انتظار استخدام الروبوت، وأتاحت استخدامه باللغة الإنجليزية في 180 دولة حول العالم(5).

📣📣 It’s official 📣📣

Waitlist is off *right now* and Bard is LIVE in over 180 countries and territories, with more coming soon.

Can’t wait to see which new region tries it most and helps us build together.https://t.co/FycdN2l1HQ#GoogleIO

— Jack Krawczyk (@JackK) May 10, 2023