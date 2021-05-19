عملة الكلب "دوجكوين".. قصة المُزحة التي تحولت إلى استثمار بقيمة 70 مليار دولار

كان يوم 5 فبراير/شباط 2021 يوما مصيريا بالنسبة لـ "غلوبر كونتيسوتو"، الشاب الثلاثيني الأميركي الذي يعمل في شركة لإنتاج الموسيقى في مدينة لوس أنجلوس الصاخبة. في هذا اليوم قرَّر كونتيسوتو أن يقوم بخطوة انتحارية حذَّره منها جميع أصدقائه، وهي استثمار كل مدخراته التي يملكها وتبلغ 180 ألف دولار، ليس في شراء أسهم أو سندات في البورصة، أو الاستثمار في العقارات أو أي نشاط استثماري مألوف، بل الاستثمار في شراء عملة رقمية لم تكن معروفة كثيرا آنذاك تُعرف باسم عملة الكلب "دوجكوين" (Dogecoin).

كان سعر العملة الرقمية "دوجكوين" التي اشتراها "كونتيسوتو" في هذا التوقيت 4.5 سنت. ولكن بعد شهرين فقط، وبالتحديد بعد 69 يوما، ارتفع سعر العملة بنسبة 400%، ليبلغ سعرها 45 سنتا، مما جعل غلوبر كونتيسوتو يخرج في فيديو على يوتيوب مُعلِنا أنه أصبح خلال 69 يوما فقط مليونيرا، وأن ثروته خلال هذه الفترة الوجيزة لامست سقف المليوني دولار صعودا من استثمار قيمته 180 ألف دولار فقط.

يقول كونتيسوتو إن استثماره هذا نقله إلى نادي المليونيرات بسرعة لم يكن يتخيلها، وإن ما حقَّقه لا يزال مجرد بداية لمشوار استثماره في العملة الرقمية التي أصبح الجميع يتحدث عنها، وإنه سوف يستمر في الاستثمار فيها بعد أن أصبح المثال الأبرز على النمو الصاروخي لقيمة هذه العملة الرقمية في زمن قياسي. (1، 2)

للوهلة الأولى، ومع أرقام كهذه، تبدو القصة كلها أقرب إلى مزحة، وربما مزحة سخيفة كذلك. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن الواقع يقول إن الأمر كله بدأ -بالفعل- بمزحة، ثم تحوَّل المزاح إلى واحد من أكثر الاستثمارات المليارية ضخامة في العالم الآن.

في عام 2013، لم يكن هناك صوت في عالم المال والأعمال يعلو على صوت العملات الرقمية، تلك العملات الافتراضية التي بدأت تظهر في العالم على استحياء -وقتئذ طبعا-، وكان الجميع منقسمين حولها بين مُترقِّب وحذر ومُتسرِّع، رغم أن قيمتها في ذلك الوقت كانت متواضعة للغاية عموما، لكن كان من الواضح أن صعود هذه العملات سوف يُغيِّر شكل المعاملات المالية في العالم إلى الأبد، وهو ما حدث بالفعل في غضون سنوات قليلة.

ومثل أي شيء آخر يأخذه الناس على محمل الجد، لا بد أن يظهر من مكان ما مَن يعالج هذه الجدية بالسخرية. وهذا ما فعله مهندسا البرمجيات بيلي ماركوس، الذي كان يعمل في شركة "IBM"، وجاكسون بالمر الذي كان يعمل في شركة "أدوبي". الواقع أنهما لم يلتقيا على أرض الواقع، لكنهما اتفقا على إطلاق عملة رقمية افتراضية "ساخرة" بهدف التقليل من عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية التي كان قد بدأ ظهورها في تلك الفترة.

ما حدث هو أنه في عام 2013، كان هناك "ميم" (Meme) شهير للغاية لصورة كلب لطيف من نوع "شيبا إنو" (Shiba Inu) أُطلق عليه اسم "Doge"، واستُخدم بغزارة للتعليق الساخر على أي أحداث مهما كان نوعها، النوم والأكل والطعام وطريقة النطق واكتشافات الفضاء وغيرها. هذا الميم التقطه المهندس جاكسون بالمر -الذي كان يتابع أخبار العملات الرقمية-، ورأى أن يُحوِّله إلى دعابة متوافقة مع صعود العملات الرقمية، فنشر تغريدة على تويتر يقول فيها: "استثمروا في الدوجكوين، متأكد أنها ستكون الشيء الكبير التالي!".

بعد أسبوع واحد، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك عملة رقمية بهذا الاسم بالأساس، ومع انتشار التعليقات المؤيدة لتغريدته الساخرة، اشترى بالمر نطاقا باسم "Dogecoin.com" لاقى انتشارا كبيرا في مجتمع "ريديت" (Reddit) (منتدى عالمي كبير مخصص للنقاشات الإلكترونية). لاحقا، تواصل مع بالمر شريكه بيلي ماركوس -المهندس في شركة "IBM"- الذي كان بالفعل قد أطلق مشروعا شخصيا سابقا لإطلاق عملة رقمية، لكن المشروع لم يكتمل ولم يُكتب له الظهور. لذلك، رأى "بيلي" أن يتشارك بعملته هذه مع بالمر، باعتباره نوعا من المشاركة في "احتفال السخرية".

اجتمع الشريكان، الأول من خلال الفكرة الساخرة والثاني من خلال المساهمة ببرمجته لعملة رقمية، وانطلقت عملة "دوجكوين" (Dogecoin) الساخرة -تُنطق "دووج كوين" (Doje Coin) بالجيم المُعطّشة- بشعارها الذي يحمل وجه الكلب الشهير، وذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013. (3، 4)

بعد إطلاق العملة الافتراضية في عام 2013، كان لمجتمع "ريديت" (Reddit) التأثير الأكبر في انتشار العملة واستخدامها استخداما محدودا، حتى إنه بحسب بيزنس إنسايدر، كان للمجتمع الفضل في خلق سوق لتداول "دوجكوين" وصل قيمته إلى 8 ملايين دولار، مع الاستخدام الواسع للعملة على شكل أداة "بقشيش" عبر الإنترنت يمنحها المستخدمون لبعضهم في مقابل بعض الأنشطة، مثل مشاركة أفكار جيدة أو عمل منصة جيدة، وغيرها. أو كما عبَّر بالمر نفسه بأنها: "شيء ما نقول من خلاله شكرا، أو هدية لطيفة".

خلال عام 2014، ازداد التعامل بعملة "دوجكوين" ازديادا ملحوظا بوصفها عملة هدايا متواضعة القيمة، وانتشرت انتشارا واسعا، لدرجة أن مؤسسي العملة فوجئوا في صيف عام 2014 بلافتات إعلانية كبيرة تُعلن عن العملة الرقمية في أماكن مختلفة، وكانوا -وهم المؤسسون لها- يصفون هذا الانتشار بالجنون وعدم الواقعية.

وبمجيء عام 2015 أعلن جاكسون بالمر -صاحب الفكرة والمؤسس للعملة- أنه قرَّر الانسحاب من مجتمع العملات الرقمية بالكامل، وتبعه شريكه بيلي ماركوس الذي باع مقتنياته من "دوجكوين" كافة في عام 2015 بمبلغ زهيد لشراء سيارة هوندا سيفيك مستعملة! (5، 3، 4)

في الأعوام التالية، وتحديدا في عام 2017 حتى بدايات عام 2018، كانت عملة "دوجكوين" تُحقِّق ارتفاعا تدريجيا، حتى وصلت قيمتها إلى 0.017 دولار، ليصل رأس المال السوقي (قيمة العملة الرقمية وفقا لأسهمها) إلى مليارَيْ دولار.

مع النمو التدريجي الذي حقَّقته العملة الافتراضية بمرور الوقت، وقع فجأة في إبريل/نيسان من عام 2019 ما يبدو أنه حدث بسيط ولكنه غيَّر المشهد جذريا. تغريدة مقتضبة كتبها الملياردير رائد الأعمال الشهير، مؤسس "تيسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، قال فيها: "دوجكوين قد تكون عملتي الرقمية المفضلة، إنها لطيفة جدا!".

Dogecoin might be my fav cryptocurrency. It’s pretty cool. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2019

بقدوم عام 2020، بدأ الأمر يأخذ منحى أكثر جدية، عندما نشر ماسك تغريدته الشهيرة في يوليو/تموز 2020 التي تُظهِر عاصفة صحراوية في مقدمتها رأس الكلب الشهير لعملة الدجكوين تكتسح "النظام المالي العالمي"، مُعلِّقا على الصورة بأنها: "قادمة لا محالة"، وهي التغريدة التي لاقت اهتمام الملايين حول العالم بتأكيد دعم إيلون ماسك للعملة الرقمية المثيرة للجدل. في الوقت نفسه، ظهر "تريند" على شبكة "تيك توك" للفيديوهات القصيرة يدعو إلى رفع قيمة عملة "دوجكوين" لتصل إلى دولار واحد مقابل كل عملة.

وعندما حلَّ عام 2021، كانت الأمور تأخذ منحى أقل ما يوصف بأنه جنوني. في يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع سعر عملة "دوجكوين" بنسبة 800% مرة واحدة بعد تداولها بشكل واسع عبر المستخدمين في منصة "ريديت" (Reddit). بحلول فبراير/شباط، وصل سعر الدوجكوين إلى 0.08 دولار بعد إعلان عدد من المشاهير استخدامهم لها، على رأسهم إيلون ماسك وسنوب دوج وجين سيمونز.

في مارس/آذار، أعلن مارك كوبان، واحد من كبار رجال الأعمال في أميركا، أنه يمكن لمشجعي نادي كرة القدم الذي يملكه أن يشتروا تذاكرهم من خلال عملة الدوجكوين، بعد إعلان إيلون ماسك في الشهر نفسه أنه يمكن شراء سيارات "تيسلا" الكهربائية من خلال العملة الرقمية المثيرة للجدل التي أعلن دعمه لها. (3، 4، 6)

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

في إبريل/نيسان، أُعلِن عن إدراج عملة "دوجكوين" إلى جانب عملات رقمية أخرى في قائمة بورصة تداول العملات الرقمية "Coinbase"، مما أدَّى إلى ارتفاع قيمتها بنسبة 400% خلال أسبوع واحد، بحجم تداول هائل بلغ نحو 70 مليار دولار خلال 24 ساعة، مما أدَّى إلى قفز القيمة السوقية للعملة إلى 50 مليار دولار، وصعودها لتحتل المركز الخامس في قائمة العملات الرقمية الأكثر قيمة.

وبقدوم شهر مايو/أيار، وبالتحديد في الرابع من الشهر، أُعلِن أن عملة الدوجكوين وصلت إلى قيمة 0.50 دولار، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.000% من قيمتها. هذه الارتفاعات الجنونية دفعت العالم كله إلى انتظار ظهور الملياردير إيلون ماسك في برنامج "Saturday night live" مُتحدِّثا عن "دوجكوين"، قائلا إنها عملة مليئة بالصخب، وناصحا الجميع أن يتعاملوا في العملة ولكن "بحذر"، مما أدى إلى انخفاض مؤقت ثم عودة الارتفاع في قيمة العملة بعد تصريحه.

وأعلن "ماسك" لاحقا أن شركته "سبيس إكس" (SpaceX) قبلت إطلاق مهمة فضائية جديدة إلى القمر باسم "دوج-1″، وأن تمويلها بالكامل سيكون عن طريق عملة الدوجكوين، قائلا إن شركته ستضع الدوجكوين -حرفيا- على سطح القمر. (13)

وفي منتصف مايو/أيار، أعلن إيلون ماسك مرة أخرى عن قراره المثير للجدل الذي اعتُبِر دفعة أخرى للأمام لعملته المفضلة "دوجكوين"، مُؤكِّدا أن شركته "تيسلا" (Tesla) لصناعة السيارات الكهربائية ستوقف عمليات شراء وحداتها بعملة البيتكوين -العملة الرقمية التي تتصدر المنافسة- بسبب "مخاوف بيئية مرتبطة بعملية تعدين البيتكوين التي تستخدم الوقود الأحفوري خاصة الفحم الذي ينتج عنها انبعاثات ضارة للبيئة". (7)

تسبَّب هذا الإعلان في انخفاض مؤقت لقيمة البيتكوين في سوق العملات الرقمية وارتفاع لقيمة الدوجكوين في المقابل، خصوصا بعدما أطلق ماسك تغريدة لاحقة قال فيها بوضوح إنه يعمل مع مطوري عملة الدوجكوين لتحسين كفاءة النظام في المعاملات. (8)

حتى لحظة كتابة هذه السطور، تُقدَّر قيمة وحدة البيتكوين بنحو 50 ألف دولار في المتوسط، بينما تُقدَّر قيمة الدوجكوين بنحو 0.5 دولار. فرق شاسع بدون شك بين الوحدتين، ولكن هذا التركيز الشديد من المستثمرين وكبار رجال الأعمال على دعم وحدة الدوجكوين تحديدا يطرح تساؤلا منطقيا: هل هذه الوحدة لها قدرات تنافسية مهمة بالفعل أمام عملاق العملات الرقمية "بيتكوين"؟

بعيدا عن الاستغراق في التفاصيل الفنية والتقنية، يمكن الإشارة إلى عدة فروق بين الوحدتين تجعل الدوجكوين لها مكانة تنافسية متصاعدة أمام البيتكوين، على رأسها السرعة. فعملة الدوجكوين يتم تعدينها وتداولها بسرعة وسهولة مقارنة بعملة البيتكوين، ففي الوقت الذي تستغرق فيه إنتاج وحدة جديدة لضمها إلى سلسلة البلوك تشين الخاصة بالبيتكوين عشر دقائق تقريبا، تحتاج سلسلة البلوك تشين الخاصة بالدوجكوين إلى دقيقة واحدة فقط لإنتاج الوحدة.

ثانيا، إنتاج عملة البيتكوين محدد سابقا بما يسمى "Lifetime Cap"، الذي يعني أنه لا يمكن أن يتجاوز العدد النهائي للعملات المتداولة حاجز 21 مليون عملة. بمعنى آخر، أقصى عدد ممكن لإنتاج عملة البيتكوين هو 21 مليون عملة، بناء على أسباب فنية وتقنية عديدة. هذا يعني أنه بمرور الوقت تزداد صعوبة تعدين عملة البيتكوين، ويقل عدد العملات التي يحصل عليها الذين يعملون على تعدينها مكافأةً لهم، وتزداد أيضا صعوبة الحصول عليها مع ارتفاع قيمتها.

هذا الأمر لا وجود له في "دوجكوين"، حيث يمكن إنتاج عدد لا نهائي منها يُقدَّر بملايين الوحدات الجديدة التي تضخّ في السوق يوميا، ما يعني حركة تداول كبيرة غير محدودة السقف مع ارتفاع قيمتها أو انخفاضها. (9)

"يتحدث الناس عن أن دوجكوين ستصل إلى دولار واحد، وهذا من شأنه أن يجعل القيمة السوقية لدوجكوين أكبر من الشركات الفعلية التي تُقدِّم خدمات للملايين، مثل بوينغ وستاربكس. هل تستحق دوجكوين ذلك؟ هذا ليس شيئا يمكنني فهمه، ناهيك بتفسيره". (بيلي ماركوس، مؤسس عملة دوجكوين)

حتى لحظة كتابة هذه السطور، وصلت القيمة السوقية لعملة "دوجكوين" إلى ما بين 60 إلى 70 مليار دولار، وهي قيمة سوقية تتجاوز قيمة شركات عالمية عملاقة بالفعل. برقم كهذا، ومع الإقبال الشديد على التداول في العملة، ومع تأييد رجال أعمال عمالقة بحجم إيلون ماسك للعملة الافتراضية التي تحمل وجه الكلب اللطيف، فكل المؤشرات تقول إن هذه العملة تُحقِّق نموا حقيقيا، وليس نموا مزيفا كما كان يُنظَر لها على مدار السنوات السابقة.

لكن الأمر لا يخلو مما يوجب الحذر، فبحسب تصريحات إيلون ماسك نفسه الذي أصبح اسمه مقترنا تقريبا باسم "دوجكوين"، فإن الاستثمار في هذه العملة يجب أن يكون استثمارا "حذرا"، وأن يكون عبر استخدام فوائض مالية وليس المدخرات أو الأموال الأساسية.

هناك محاذير أخرى ينبغي الإشارة إليها بخصوص عملة "دوجكوين"، في مقدمتها أنها تُعدَّن بلا نهاية أو سقف معين، مما يجعل قيمتها تنمو ببطء بسبب كثافة التعدين والإنتاج. أضف إلى ذلك كونها مرتبطة دائما بميم (Meme) ساخر صُنع أساسا من أجل المزاح هو أيضا من الأمور التي تُثير حفيظة البعض خصوصا عندما يتحوَّل الأمر إلى استثمار مالي.

ويبقى أهم المحاذير التي تُعقِّد التداول في "دوجكوين" هو اعتبارها عملة خاضعة لما يسمى في عالم التداول بـ "الضخ والتفريغ" (Pumps and dumps)، وهو ما يعني إمكانية صعود قيمة العملة وهبوطها على يد مجموعة من الناشطين في مجتمع "ريديت" (Reddit) في أي وقت، وهو ما حدث بالفعل عندما كان لهم الفضل الأول في تفعيل وتنشيط ونمو هذه العملة خلال السنوات الأخيرة. (11)

في النهاية، يمكن القول إن أفضل ما يُقال حول "دوجكوين" في هذه المرحلة هو ما قاله لوغان روس أحد خبراء البلوك تشين في مقال بعنوان "هل الدوجكوين استثمار جيد؟"، حيث أكَّد أن الاستثمار في عملة الدوجكوين ينبغي ألا يكون استثمارا بهدف صناعة المال بسرعة -وإن كان هذا يحدث بتكرار من وقت لآخر- بقدر ما هو استثمار في مبدأ الانضمام إلى "شيء كبير قادم" ربما يُغيِّر الساحة في المستقبل، المستقبل الذي يبدو أنه يحتفي بالعملات الرقمية بشكل أكبر مما توقَّعه الجميع. (12)

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