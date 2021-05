عملة الكلب "دوجكوين".. قصة المُزحة التي تحولت إلى استثمار بقيمة 70 مليار دولار

كان يوم 5 فبراير/شباط 2021 يوما مصيريا بالنسبة لـ "غلوبر كونتيسوتو"، الشاب الثلاثيني الأميركي الذي يعمل في شركة لإنتاج الموسيقى في مدينة لوس أنجلوس الصاخبة. في هذا اليوم قرَّر كونتيسوتو أن يقوم بخطوة انتحارية حذَّره منها جميع أصدقائه، وهي استثمار كل مدخراته التي يملكها وتبلغ 180 ألف دولار، ليس في شراء أسهم أو سندات في البورصة، أو الاستثمار في العقارات أو أي نشاط استثماري مألوف، بل الاستثمار في شراء عملة رقمية لم تكن معروفة كثيرا آنذاك تُعرف باسم عملة الكلب "دوجكوين" (Dogecoin).

كان سعر العملة الرقمية "دوجكوين" التي اشتراها "كونتيسوتو" في هذا التوقيت 4.5 سنت. ولكن بعد شهرين فقط، وبالتحديد بعد 69 يوما، ارتفع سعر العملة بنسبة 400%، ليبلغ سعرها 45 سنتا، مما جعل غلوبر كونتيسوتو يخرج في فيديو على يوتيوب مُعلِنا أنه أصبح خلال 69 يوما فقط مليونيرا، وأن ثروته خلال هذه الفترة الوجيزة لامست سقف المليوني دولار صعودا من استثمار قيمته 180 ألف دولار فقط.

يقول كونتيسوتو إن استثماره هذا نقله إلى نادي المليونيرات بسرعة لم يكن يتخيلها، وإن ما حقَّقه لا يزال مجرد بداية لمشوار استثماره في العملة الرقمية التي أصبح الجميع يتحدث عنها، وإنه سوف يستمر في الاستثمار فيها بعد أن أصبح المثال الأبرز على النمو الصاروخي لقيمة هذه العملة الرقمية في زمن قياسي. (1، 2)

للوهلة الأولى، ومع أرقام كهذه، تبدو القصة كلها أقرب إلى مزحة، وربما مزحة سخيفة كذلك. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن الواقع يقول إن الأمر كله بدأ -بالفعل- بمزحة، ثم تحوَّل المزاح إلى واحد من أكثر الاستثمارات المليارية ضخامة في العالم الآن.

في عام 2013، لم يكن هناك صوت في عالم المال والأعمال يعلو على صوت العملات الرقمية، تلك العملات الافتراضية التي بدأت تظهر في العالم على استحياء -وقتئذ طبعا-، وكان الجميع منقسمين حولها بين مُترقِّب وحذر ومُتسرِّع، رغم أن قيمتها في ذلك الوقت كانت متواضعة للغاية عموما، لكن كان من الواضح أن صعود هذه العملات سوف يُغيِّر شكل المعاملات المالية في العالم إلى الأبد، وهو ما حدث بالفعل في غضون سنوات قليلة.

ومثل أي شيء آخر يأخذه الناس على محمل الجد، لا بد أن يظهر من مكان ما مَن يعالج هذه الجدية بالسخرية. وهذا ما فعله مهندسا البرمجيات بيلي ماركوس، الذي كان يعمل في شركة "IBM"، وجاكسون بالمر الذي كان يعمل في شركة "أدوبي". الواقع أنهما لم يلتقيا على أرض الواقع، لكنهما اتفقا على إطلاق عملة رقمية افتراضية "ساخرة" بهدف التقليل من عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية التي كان قد بدأ ظهورها في تلك الفترة.

ما حدث هو أنه في عام 2013، كان هناك "ميم" (Meme) شهير للغاية لصورة كلب لطيف من نوع "شيبا إنو" (Shiba Inu) أُطلق عليه اسم "Doge"، واستُخدم بغزارة للتعليق الساخر على أي أحداث مهما كان نوعها، النوم والأكل والطعام وطريقة النطق واكتشافات الفضاء وغيرها. هذا الميم التقطه المهندس جاكسون بالمر -الذي كان يتابع أخبار العملات الرقمية-، ورأى أن يُحوِّله إلى دعابة متوافقة مع صعود العملات الرقمية، فنشر تغريدة على تويتر يقول فيها: "استثمروا في الدوجكوين، متأكد أنها ستكون الشيء الكبير التالي!".

بعد أسبوع واحد، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك عملة رقمية بهذا الاسم بالأساس، ومع انتشار التعليقات المؤيدة لتغريدته الساخرة، اشترى بالمر نطاقا باسم "Dogecoin.com" لاقى انتشارا كبيرا في مجتمع "ريديت" (Reddit) (منتدى عالمي كبير مخصص للنقاشات الإلكترونية). لاحقا، تواصل مع بالمر شريكه بيلي ماركوس -المهندس في شركة "IBM"- الذي كان بالفعل قد أطلق مشروعا شخصيا سابقا لإطلاق عملة رقمية، لكن المشروع لم يكتمل ولم يُكتب له الظهور. لذلك، رأى "بيلي" أن يتشارك بعملته هذه مع بالمر، باعتباره نوعا من المشاركة في "احتفال السخرية".

اجتمع الشريكان، الأول من خلال الفكرة الساخرة والثاني من خلال المساهمة ببرمجته لعملة رقمية، وانطلقت عملة "دوجكوين" (Dogecoin) الساخرة -تُنطق "دووج كوين" (Doje Coin) بالجيم المُعطّشة- بشعارها الذي يحمل وجه الكلب الشهير، وذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013. (3، 4)

بعد إطلاق العملة الافتراضية في عام 2013، كان لمجتمع "ريديت" (Reddit) التأثير الأكبر في انتشار العملة واستخدامها استخداما محدودا، حتى إنه بحسب بيزنس إنسايدر، كان للمجتمع الفضل في خلق سوق لتداول "دوجكوين" وصل قيمته إلى 8 ملايين دولار، مع الاستخدام الواسع للعملة على شكل أداة "بقشيش" عبر الإنترنت يمنحها المستخدمون لبعضهم في مقابل بعض الأنشطة، مثل مشاركة أفكار جيدة أو عمل منصة جيدة، وغيرها. أو كما عبَّر بالمر نفسه بأنها: "شيء ما نقول من خلاله شكرا، أو هدية لطيفة".

خلال عام 2014، ازداد التعامل بعملة "دوجكوين" ازديادا ملحوظا بوصفها عملة هدايا متواضعة القيمة، وانتشرت انتشارا واسعا، لدرجة أن مؤسسي العملة فوجئوا في صيف عام 2014 بلافتات إعلانية كبيرة تُعلن عن العملة الرقمية في أماكن مختلفة، وكانوا -وهم المؤسسون لها- يصفون هذا الانتشار بالجنون وعدم الواقعية.

وبمجيء عام 2015 أعلن جاكسون بالمر -صاحب الفكرة والمؤسس للعملة- أنه قرَّر الانسحاب من مجتمع العملات الرقمية بالكامل، وتبعه شريكه بيلي ماركوس الذي باع مقتنياته من "دوجكوين" كافة في عام 2015 بمبلغ زهيد لشراء سيارة هوندا سيفيك مستعملة! (5، 3، 4)

في الأعوام التالية، وتحديدا في عام 2017 حتى بدايات عام 2018، كانت عملة "دوجكوين" تُحقِّق ارتفاعا تدريجيا، حتى وصلت قيمتها إلى 0.017 دولار، ليصل رأس المال السوقي (قيمة العملة الرقمية وفقا لأسهمها) إلى مليارَيْ دولار.

مع النمو التدريجي الذي حقَّقته العملة الافتراضية بمرور الوقت، وقع فجأة في إبريل/نيسان من عام 2019 ما يبدو أنه حدث بسيط ولكنه غيَّر المشهد جذريا. تغريدة مقتضبة كتبها الملياردير رائد الأعمال الشهير، مؤسس "تيسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، قال فيها: "دوجكوين قد تكون عملتي الرقمية المفضلة، إنها لطيفة جدا!".

Dogecoin might be my fav cryptocurrency. It’s pretty cool.

بقدوم عام 2020، بدأ الأمر يأخذ منحى أكثر جدية، عندما نشر ماسك تغريدته الشهيرة في يوليو/تموز 2020 التي تُظهِر عاصفة صحراوية في مقدمتها رأس الكلب الشهير لعملة الدجكوين تكتسح "النظام المالي العالمي"، مُعلِّقا على الصورة بأنها: "قادمة لا محالة"، وهي التغريدة التي لاقت اهتمام الملايين حول العالم بتأكيد دعم إيلون ماسك للعملة الرقمية المثيرة للجدل. في الوقت نفسه، ظهر "تريند" على شبكة "تيك توك" للفيديوهات القصيرة يدعو إلى رفع قيمة عملة "دوجكوين" لتصل إلى دولار واحد مقابل كل عملة.

وعندما حلَّ عام 2021، كانت الأمور تأخذ منحى أقل ما يوصف بأنه جنوني. في يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع سعر عملة "دوجكوين" بنسبة 800% مرة واحدة بعد تداولها بشكل واسع عبر المستخدمين في منصة "ريديت" (Reddit). بحلول فبراير/شباط، وصل سعر الدوجكوين إلى 0.08 دولار بعد إعلان عدد من المشاهير استخدامهم لها، على رأسهم إيلون ماسك وسنوب دوج وجين سيمونز.

في مارس/آذار، أعلن مارك كوبان، واحد من كبار رجال الأعمال في أميركا، أنه يمكن لمشجعي نادي كرة القدم الذي يملكه أن يشتروا تذاكرهم من خلال عملة الدوجكوين، بعد إعلان إيلون ماسك في الشهر نفسه أنه يمكن شراء سيارات "تيسلا" الكهربائية من خلال العملة الرقمية المثيرة للجدل التي أعلن دعمه لها. (3، 4، 6)

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year

– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space

To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021