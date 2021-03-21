الأمومة ليست عائقا.. أمهات أسسن شركات وربحن الملايين

– (سولي بابي، أم ورائدة أعمـال أميـركية) (1)

في العقود الأخيرة أصبحت ظـاهرة "الأم الرياديـة" من أكثر الظواهر انتشارا حول العالم، لدرجة إطـلاق مصطـلح "Mompreneur" -الذي يجمع ما بين الأمومة (Mom) والريادة (Entrepreneur) معا- على الأمهات اللواتي يقمن بإطـلاق شركات ناشئة ومشروعات ريادية على الرغم من مسؤوليّـاتهن الثقيلة تجـاه أولادهن وأسرهنّ.

المصطلح يصف بالتحديد الأم الريادية التي تقوم بمتابعة مشروعاتها بالتوازي مع مسؤولياتها الاجتمـاعية والأسرية والتي ربما كانت هي أصلا الدافع الأساسي الذي جعل الأم تنطلق إلى عالم ريادة الأعمال بغرض تأمين مستقبل أسرتها وأطفالها وتحسين مستواهم الاجتماعي. والواقع والتاريخ يزخران بنماذج حقيقية مدهشة لأمهات رياديات بدأن مشروعاتهن الخاصة بهدف حماية أسرهنّ أو حبا في مشاركة أفكـارهنّ مع العالم، فكانت النتيجة ثروات كبيرة لهنّ ولأسرهنّ وتخليدا لأسمائهنّ.

عندما يُذكـر اسم "ماريون دونوفان" فنحن هنا بصدد أم وربّة منزل حوّلت كل طمـوحاتها "المنزلية" إلى إبداعات ريادية. قد يكون اسمها مجهولا لدى الكثيرين، لكن ما صنعته يداها حتما تعرفه كل أم في العالم. يكفي أن تعرف أن دونوفان هي مبتكرة حفاظـات الأطفـال المعروفة حاليا والتي تقوم كل شركات الأدوات الصحية بصناعة حفاظات محسّنة من الحفّاظة الأولى التي ابتكـرتها منذ زهـاء سبعين عاما.

بالعودة إلى طفولتها، عندما جاءت ماريون إلى العالم عام 1917 وجدت نفسها يتيمة الأم، وهو ربما ما جعلها تفتقد كل ما تطمح إليه طفلة صغيـرة من رعاية وحنان خاص من والدتها. ومع ذلك، كـانت هذه المأساة سببا في أن تجعل طفـولتها تمر بشكل كامل تقريبا في الذهاب والإياب إلى المصنع الذي يمتلكه أبوها والذي كان مهووسا بالاختراعات. ورثت دونوفان من أبيهـا أمرين شديدي الأهمية: حب الاختراعات، والقدرة على مخالطة ومراقبة العمّال عن كثب.

ومع ذلك، لم يبدُ على دونوفان اهتماما احترافيا بالاختراع والابتكار أكثر من اهتمامها بمتابعة أبيها في مصنعه، حتى إنها اختارت دراسة الأدب الإنكليزي وتخرجت في كلية الآداب ثم عملت كمحـررة في بعض المجلات المختلفة ومنها مجلة "Vogue" المتخصصة في أخبار الموضة. لاحقا، تزوجت وأنجبت وأصبحت ربّة أسرة مثلها مثل الملايين من قريناتها حول العالم.

ربما في هذا التوقيت بالضبط -في الأربعينيات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية- مع شعـور ماريون دونوفان بالمسؤولية التي تفرضها الأمومة بكل تفاصيل المعاناة في رعاية الأطفال، بدأ "المخترع" الكامن في شخصيتها في الظهـور. كانت دونوفان تشعر بالضيق المبالغ فيه عند قيامها بأداء دورها في تغيير حفاظات أطفالها، وأدركت أن هناك شيئا ما خطأ في طريقة صنـاعة الحفاظات القماشية التي كانت سائدة وقتئذ. ثم زادت معاناتها بشكل أكبر بقدوم طفلها الثـاني، مما جعلها -تلقائيا- تستعيد ذاكـرة الفتاة المحبّة للاختراعات والابتكـارات.

بدأت دونوفان بالاعتماد على نفسها في صنـاعة حفاظات أطفال بتصميم وأسلوب مختلف، قادها إلى ابتكـار حفاظات مختلفة كليا عن الموجودة في الأسواق، حيث تتشرّب البلل بشكل أفضل ولا تزعج الطفل، وفي نفس الوقت تكون أسهل في عملية التغيير والاستبدال، ولا تؤدي إلى فوضى عارمة أثناء هذه العملية. هذه الحفاظات جعلت دونوفان تحصل على أربع براءات اختراع مسجلة باسمها.

في عام 1949، ومدفوعة بحماسها إلى جودة الحفاظات التي طوّرتها، عرضت دونوفان منتجها الجديد في أحد متاجر نيويورك ولاقى إقبالا كبيرا، مما قادها إلى اتخاذ خطوة أخرى والعمل على تسويق حفاظاتها على مستوى الشركات الكبرى. ومع ذلك، باءت محاولاتها الأولى بالفشل إلى أن استطاعت بعد عامين كاملين من البحث والتسويق لحفاظاتها أن تبيع حق الاختراع بالكامل لشركة "كيكـو" (Keko) مقابل مليـون دولار -وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت يعادل عشـرة ملايين دولار في عام 2018-.

لاحقا، وبعد أن قامت ببيع حق الاختراع لشركة "كيكـو"، قامت بتطوير نوعية أخرى من الحفاظات التي تستعمل لمرة واحدة، وقامت ببيعها لشركة "بامبـرز" العالمية. وفي نهاية الخمسينيات، وبالتوازي مع اندفاعها لتطوير اختراعات مدهشة، حصلت ماريون دونوفان على درجة الماجستير في الهندسة المعمـارية من جامعة ييل، وكانت واحدة من ثلاث نساء فقط حصلوا على هذه الدرجة الأكاديمية في ذلك العام.

على مدار 45 عاما، ما بين عام 1951 حتى عام 1996 -قبل وفاتها في عام 1998 عن عمر يناهز 81 عاما- حصلت دونوفان على 20 براءة اختراع في مجالات متعددة أغلبها في الأدوات المنزلية، سواء مناديل طبية وصناديق للتخزين وخيوط منظفة للأسنان وشمّاعات للملابس، قامت ببيعها جميعا لشركات متعددة. (2، 3)