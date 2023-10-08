غزة تواجه قصفا إسرائيليا انتقاميا

تعيش غزة دمار تواصل الغارات الجوية الانتقامية للجيش الإسرائيلي على القطاع منذ مساء أمس، التي استهدفت أبنية تجارية وسكنية، وأسفرت عن استشهاد حوالي 313 شخصا بينهم 20 طفلا وجرح نحو 1990 آخرين وخسارة السكان لمنازلهم.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية منازل قياديي حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، دمرت أثناء ذلك 10 مبان سكنية، بالإضافة إلى مقر رئاسة العمل الحكومي التابع للحركة الواقع غربي القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة وسط غضب الاحتلال من العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، شملت عمليات تسلل نوعية إلى داخل مستوطنات غزة، وإطلاقها آلاف الصواريخ.