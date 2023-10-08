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بالصور|فلسطين

غزة تواجه قصفا إسرائيليا انتقاميا

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بيوت الفلسطينيين في غزة (الأناضول)
8/10/2023

تعيش غزة دمار تواصل الغارات الجوية الانتقامية للجيش الإسرائيلي على القطاع منذ مساء أمس، التي استهدفت أبنية تجارية وسكنية، وأسفرت عن استشهاد حوالي 313 شخصا بينهم 20 طفلا وجرح نحو 1990 آخرين وخسارة السكان لمنازلهم.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية منازل قياديي حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، دمرت أثناء ذلك 10 مبان سكنية، بالإضافة إلى مقر رئاسة العمل الحكومي التابع للحركة الواقع غربي القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة وسط غضب الاحتلال من العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، شملت عمليات تسلل نوعية إلى داخل مستوطنات غزة، وإطلاقها آلاف الصواريخ.

أهالي غزة يتجمعون حول أنقاض مبنى بنك الإنتاج الفلسطيني بعد أن دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية (الأناضول)
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الطيران الإسرائيلي استهدف أبراجا تجارية وسكنية في قطاع غزة (الأناضول)
القصف الإسرائيلي على المباني الحيوية في قطاع غزة خلّف دمارا هائلا (الأناضول)
الفلسطينيون بين أنقاض منازلهم التي قصفها طيران الاحتلال في غزة (الأناضول)
الاحتلال قصف مبانيَ سكنية عديدة مشردا أعداد كبيرة من سكان غزة (الفرنسية)
الدمار يحتل المشهد في غزة بعد الغارات الجوية التي نفذها الاحتلال (غيتي)
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ألسنة النيران وأعمدة الدخان ارتفعت في سماء غزة بعد القصف الإسرائيلي الانتقامي (رويترز)
الدفاع المدني في غزة يعمل جاهدا لإطفاء حرائق القصف الإسرائيلي (الأناضول)
غزة تنعى شهداء القصف الإسرائيلي (غيتي)
الفلسطينيون يلملمون ما أمكن من أنقاض منازلهم (الفرنسية)
أهالي غزة يلجؤون إلى المدارس بعد خسارتهم منازلهم (الفرنسية)