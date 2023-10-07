"طوفان الأقصى".. عملية غير مسبوقة صدمت إسرائيل

صفارات إنذار واستنفار وحالة من الرعب غير المسبوق، هكذا بدا الوضع في إسرائيل هذا اليوم مع تنفيذ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، شملت عمليات تسلل نوعية إلى داخل مستوطنات غزة، وإطلاقها آلاف الصواريخ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أسرت المقاومة الفلسطينية عشرات الإسرائيليين، وتسببت عمليتها في مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 500 آخرين في حصيلة ضحايا أولية، فضلا عن تمكنها من السيطرة على 3 مستوطنات.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم "في حالة حرب"، وقال إن "حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".