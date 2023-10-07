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أخبار|فلسطين

"طوفان الأقصى".. عملية غير مسبوقة صدمت إسرائيل

A man runs on a road as fire burns after rockets were launched from the Gaza Strip, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
إسرائيلي يهرب من نيران تشتعل حوله بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على عسقلان (رويترز)
7/10/2023-|آخر تحديث: 7/10/202301:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

صفارات إنذار واستنفار وحالة من الرعب غير المسبوق، هكذا بدا الوضع في إسرائيل هذا اليوم مع تنفيذ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، شملت عمليات تسلل نوعية إلى داخل مستوطنات غزة، وإطلاقها آلاف الصواريخ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أسرت المقاومة الفلسطينية عشرات الإسرائيليين، وتسببت عمليتها في مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 500 آخرين في حصيلة ضحايا أولية، فضلا عن تمكنها من السيطرة على 3 مستوطنات.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم "في حالة حرب"، وقال إن "حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

epa10904633 Smoke rising on the Israeli side seen from Gaza, during the storming of Israeli settlemnts by militants of the Ezz Al-Din Al Qassam militia, the military wing of Hamas movement, in Gaza City, 07 October 2023. Rocket barrages were launched from the Gaza Strip early Saturday in a surprise attack claimed by the Islamist movement Hamas. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
أعمدة الدخان تصاعدت في الجانب الإسرائيلي جراء قصف من المقاومة الفلسطينية (الأوروبية)
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Rockets are fired from Gaza City towards Israel on October 7, 2023. Dozens of rockets were fired from the blockaded Gaza Strip towards Israel on October 7, 2023, an AFP journalist in the Palestinian territory said, as sirens warning of incoming fire blared in Israel. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
عشرات الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر (الفرنسية)
Cars are on fire after they were hit by rockets from the Gaza Strip in Ashkelon, Israel, on Saturday, Oct. 7, 2023. Palestinian militants in the Gaza Strip infiltrated Saturday into southern Israel and fired thousands of rockets into the country while Israel began striking targets in Gaza in response. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
النيران اشتعلت في السيارات وأصابت مناطق عديدة في إسرائيل (أسوشيتد برس)
People rockets near a fire after rockets were launched from the Gaza Strip, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen
الذهول يغشى وجوه إسرائيليين بعد استهداف المقاومة عسقلان (رويترز)
Palestinians take control of an Israeli tank after crossing the border fence with Israel from Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 7, 2023. - Barrages of rockets were fired at Israel from the Gaza Strip at dawn as militants from the blockaded Palestinian enclave infiltrated Israel, with at least one person killed, the army and medics said. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
فلسطينيون يحتفلون بعملية المقاومة من فوق دبابة معطوبة للاحتلال الإسرائيلي (الفرنسية)
Palestinians break into the Israeli side of Israel-Gaza border fence after gunmen infiltrated areas of southern Israel, October 7, 2023. REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa NO RESALES. NO ARCHIVES.
فلسطينيون يقتحمون الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة بعد أن تسلل عناصر المقاومة إلى مناطق بجنوب إسرائيل (رويترز)
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فلسطيني يوثق اللحظة أمام مركبة عسكرية إسرائيلية محترقة ويرفع علامة النصر (رويترز)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Palestinians carry the dead body of who they say is an Israeli killed by Hamas gunmen who infiltrated areas of southern Israel, at Israel-Gaza border, October 7, 2023. REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
المقاومة تمكنت من أسر وقتل عدد من الإسرائيليين (رويترز)
EDITORS NOTE: Graphic content / Members of Israeli security forces carry an injured person on a stretcher following a rocket attack from the Gaza Strip in Ashkelon, southern Israel, on October 7, 2023. - Palestinian militant group Hamas has launched a "war" against Israel, Defence Minister Yoav Gallant said, after barrages of rockets were fired from the Gaza Strip into Israeli territory on October 7. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يحملون مصابا على نقالة بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة (الفرنسية)