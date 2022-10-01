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ألمانيا تتلقى الغاز مباشرة من فرنسا لأول مرة.. وإسبانيا تتطلع للمساعدة

شرعت فرنسا اليوم الخميس للمرة الأولى في إرسال الغاز بشكل مباشر نحو ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي لمواجهة توقف شحنات الغاز الروسي، بينما أبدت إسبانيا استعدادها لزيادة صادرات الغاز نحو باريس.

Published On 13/10/2022
فرنسا تمد ألمانيا بالغاز لأول مرة

كيف سيطر الأميركيون على جوائز نوبل للاقتصاد؟

يعزو خبراء سيطرة الأميركيين أو الخبراء العاملين بالولايات المتحدة على جائزة نوبل في الاقتصاد إلى استفادتهم من الشركات والمصارف الأميركية وهي الكبرى في العالم. فهل استحقها هؤلاء مرة أخرى هذا العام؟

Published On 11/10/2022
بن برنانكي /دوغلاس دايموند/ فيليب ديبفيغ - المصدر: جائزة نوبل