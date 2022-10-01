وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون جمارك، ووضعت الحكومة بعض التسهيلات التي لم تكن موجودة، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.