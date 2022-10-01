قال الرئيس التركي -اليوم الجمعة- إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في بلده، وذلك بعد يوم من اقتراح نظيره الروسي إمكانية تصدير موسكو مزيدا من الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.
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تواجه صناعة الدواجن في مصر مشاكل عديدة على خلفية احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراجات البنكية، وسط تحركات حكومية لحل هذه المشاكل.
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون جمارك، ووضعت الحكومة بعض التسهيلات التي لم تكن موجودة، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.
قالت وكالة رويترز إن الخطوط الجوية القطرية تستعد لتعزيز قوتها العاملة عبر توظيف 10 آلاف موظف جديد لاستيعاب تدفق الركاب المتجهين إلى الدوحة لحضور كأس العالم، وفي إطار توسع أكبر بعد جائحة كورونا.