اقتصاد عربي

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم أنها وقعت اتفاقية لتزويد شركة “ميتسوي آند كو” -ومقرها اليابان- بنحو 11 مليون برميل من المكثفات سنويا لمدة 10 سنوات اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.
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توجه هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر ضربة مزدوجة في سوق النفط جعلته أكثر إقليمية من ذي قبل مع ارتفاع في أسعار النفط ومشتقاته وضغوط على هوامش مصافي التكرير.
تطرح العديد من التساؤلات عن مدى إمكانية العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لاسيما في ظل العقود الضخمة التي وقعها العراق مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية وغيرها.
أعلنت قطر للطاقة إرساء عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير حقل الشاهين البحري لزيادة الإنتاج بحوالي 100 ألف برميل يوميا، وذلك بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.