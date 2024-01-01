اقتصاد عربي

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بأقلام المحررين

استطلاع للجزيرة نت.. 91% يعتقدون أن المقاطعة نجحت في الإضرار بالشركات الداعمة لإسرائيل

قالت الغالبية العظمى في استطلاع أجراه موقع الجزيرة نت إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل نجحت على نطاق واسع في الإضرار بهذه العلامات، كما توقع محللون أن تتراجع نتائجها المالية.

Published On 15/12/2023
Demonstrators carry placards calling for the boycott of pro-Israel products and companies during a protest to show their solidarity with the Palestinian people in Yogyakarta on November 11, 2023. - Thousands of civilians, both Palestinians and Israelis, have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip entered southern Israel in an unprecedented attack triggering a war declared by Israel on Hamas with retaliatory bombings on Gaza. (Photo by DEVI RAHMAN / AFP)

الرئيس التنفيذي لـ"شل": شراكتنا عميقة جدا مع قطر ونتطلع للمزيد من الاستثمارات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان -الذي حل ضيفا على برنامج “لقاء اليوم”- أن الغاز المسال الطبيعي القطري مهم جدا لقطاع الطاقة، وهو من أنظف أنواع الغاز المسال في العالم.

Published On 4/10/2023