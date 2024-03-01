اقتصاد دولي

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الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب -اليوم الثلاثاء- وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية، في ظل توقع لإجراء 3 تخفيضات للفائدة الأميركية هذه السنة مع تعديل توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

Published On 26/3/2024
يكتسب الذهب لونه وبعض خاصياته الأخرى من تأثير قوانين النسبية

أزمات باكستان الاقتصادية تمزق الطبقة الوسطى

تتجه باكستان إلى فرض المزيد من الإجراءات التي ستمس بشكل مباشر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وذلك لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج إقراض.

Published On 25/3/2024

البطالة في تركيا عند أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال العام 2023 إلى مستوى 9.4% ليسجل أدنى مستوى في السنوات العشر الأخيرة، جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين عن البطالة للعام 2023.

Published On 25/3/2024
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 6, 2021. Turkish men sitting on benches in park. Unemployment concept.

مع حربها على غزة.. كم تتكبد إسرائيل من زيادة مجنديها؟

تبلغ كُلفة تجنيد الذكر الواحد في الخدمة الاحتياطية بإسرائيل 13 ألفا و339 دولارا شهريا، و7503 دولارات شهريا لتجنيده بالخدمة النظامية، وفق تقييم وزارة المالية، الذي نقلت جانبا منه صحيفة جيروزاليم بوست.

Published On 21/3/2024