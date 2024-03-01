اقتصاد دولي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن استمرار الصادرات إلى إسرائيل، بما يشمل الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
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بعد مرور عام على توقف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وهو القناة الحيوية المسؤولة عن نحو نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا، يظل الطريق نحو استئنافه غارقا في التعقيدات القانونية والمالية.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية بتسلئيل ماتشليس أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بغلاف غزة.
أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن و”كبلر” للتحليلات أن الناقلة السابعة والأخيرة التي تحمل نفطا روسيا والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات ستصل إلى ميناء تيانجين الصيني مساء اليوم الثلاثاء.