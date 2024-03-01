اقتصاد دولي

بعد مرور عام على توقف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وهو القناة الحيوية المسؤولة عن نحو نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا، يظل الطريق نحو استئنافه غارقا في التعقيدات القانونية والمالية.