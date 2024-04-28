نيوم السعودية تحصل على 2.8 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

أعلنت مدينة نيوم السعودية توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.77 مليار دولار)، لتستخدمها في تلبية متطلبات التمويل قصيرة الأجل.

ويعتمد التسهيل الائتماني هيكلية المرابحة، ويستهدف دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسية المتمثلة في "ذا لاين" و"أوكساجون" و"تروجينا" و"سندالة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر قوله "تتكامل التسهيلات الائتمانية -التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة- مع إستراتيجيتنا الشاملة للتمويل، وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030".

وأضاف "نحن نقدر دعم شركاء نيوم من البنوك لإتاحتهم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تدعم إنجاز هذا المشروع".

واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة اهتماما من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شاركت فيها 9 بنوك.

وفي وقت سابق من العام الماضي، وقعت نيوم وشركاؤها اتفاقية تمويل بقيمة 23 مليار ريال (6.13 مليارات دولار) بهدف إنشاء شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، كما وقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد أفادت الشهر الجاري بأن مشروع نيوم يخضع لعملية إعادة تقييم كبيرة، مشيرة إلى أن المشروع -الذي تم الإعلان عنه في البداية ليكون مدينة مستقبلية تستعد لاستيعاب 1.5 مليون ساكن بحلول عام 2030- تعرض لتطورات مؤخرا تشير إلى تراجع كبير في الطموحات.

وتشير التوقعات الآن إلى أن أقل من 300 ألف فرد قد يسكنون المدينة المتوقعة في الإطار الزمني نفسه، وفقا للوكالة.