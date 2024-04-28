قال مسؤول في وزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن احتياطيات السكر تكفي حتى نهاية عام 2024، بحسب ما أوردت رويترز.

وأضاف أن البلاد تسعى إلى إنتاج نحو 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، سواء لقصب السكر أو البنجر.

وذكر المسؤول إن مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم.

والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر لمواجهة نقصه.

وواجهت مصر أزمة في السكر خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ارتفعت أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوغرام الواحد.

وأثار الارتفاع الأخير في أسعار السكر مخاوف البائعين وشركات الأغذية والمشروبات، مما دفعها إلى تخزين ما لديها من إمدادات.

واتخذت الحكومة خطوات لحل الأزمة شملت زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.