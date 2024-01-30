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ركام حرب غزة يتطاير إلى 5 دول عربية وأحرار العالم
تطاير الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 5 دول عربية، حيث تشتعل جبهة لبنان، ويتهدد الخطر قواعد الأميركيين بين الأردن وسوريا والعراق، بينما ترتعد سفن الاحتلال بالبحر الأحمر
كما يقول أحمد فال ولد الدين في تقريره للجزيرة، فإن شرارة العدوان الإسرائيلي وصلت لأحرار العالم بقيادة جنوب أفريقيا "فوقف المحتل للمرة الأول مدانا محاصرا بعباءة القضاة".
وانعكست حرب غزة على الداخل الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، حيث اتسعت الخلافات بين قادة مجلس الحرب بعد الفشل في تحقيق أهداف العدوان على غزة.
30/1/2024