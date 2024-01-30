ركام حرب غزة يتطاير إلى 5 دول عربية وأحرار العالم

تطاير الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 5 دول عربية، حيث تشتعل جبهة لبنان، ويتهدد الخطر قواعد الأميركيين بين الأردن وسوريا والعراق، بينما ترتعد سفن الاحتلال بالبحر الأحمر

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