الرد الإيراني وأثره على أمن الدول العربية ووجودها بالمنطقة

تولت إيران للمرة الأولى مهمة شن هجوم مباشر على إسرائيل، وقالت إنه رد على استهداف قنصليتها في سوريا، حيث ينظر إليه على أنه خروج عن صمتها الإستراتيجي منذ عقود.

ويتساءل الإعلامي فوزي بشرى -في تقرير بثته الجزيرة- كم سيكون للرد الإيراني على إسرائيل من أثر على مقاربات الدول العربية لأمنها ووجودها في المنطقة.

كما يتساءل "هل يمثل الرد الإيراني نذيرا أمنيا قويا للدول العربية فيما يمكن أن يحدث لها إذا وقعت مواجهة إيرانية إسرائيلية؟"، بعدما كانت الجغرافيا العربية برا وبحرا وجوا جزءا من مسرح العملية، التي كشفت عن هشاشة منطقة قابلة للكسر في أي لحظة.