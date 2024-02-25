صحف عالمية: بايدن في مأزق بسبب إسرائيل وتضارب بين التفاؤل والحذر

تواصل وسائل إعلام دولية تناول تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث رصدت “غارديان” تضارب تقارير بين التفاؤل والحذر بسبب تزامن مفاوضات باريس حول تبادل الأسرى مع جهود أممية لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة

في حين، رأت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن عالق في مأزق سياسي؛ بسبب مواقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة، وكشفت "تلغراف" البريطانية في تقرير حصري عن قرار لندن بتوفير حماية أمنية لبعض أعضاء البرلمان البريطاني، على خلفية التوتر والجدل الناجمَين عن الحرب على غزة.