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أطفال من غزة: لن تستطيع إسرائيل تهجيرنا
رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 38 يوما، مخلفا أكثر من 11 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ودمار وخراب كبيرين في القطاع، فإن سكان غزة بما فيهم الأطفال يؤكدون تمسكهم بأرضهم وبحقوقهم.
وتظهر مقاطع الفيديو أن أطفال غزة ورثوا عن ذويهم حبهم لوطنهم وتمسكهم به، وكذلك تمسكهم بالحق في الحياة وإصرارهم على التمتع بحياتهم بما أوتوا من قوة، حيث يرتادون الأسواق ويمارسون حياة طبيعية بقدر المستطاع والمتاح لهم على قلته.
13/11/2023-|آخر تحديث: 14/11/202301:20 ص (بتوقيت مكة المكرمة)