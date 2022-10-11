منتخب إنجلترا في كأس العالم.. حلم مؤجل منذ 1966

منذ عام 1966، يواصل المنتخب الإنجليزي مساعيه لإضافة لقب عالمي أو حتى قاري جديد إلى خزينته، يعزز به مكانة بلاده التاريخية، كونها مهد كرة القدم.

في ذلك العام، استثمرت إنجلترا في تنظيم النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم على أراضيها، ونجحت في التتويج به، كأول وآخر لقب في تاريخ "الأسود الثلاثة".

ورغم امتلاك الإنجليز أجيالا من اللاعبين، كان بمقدورهم تعزيز هذا اللقب اليتيم، فإن المحصلة النهائية بعد ذلك العام كانت صفرا.

تأسيس الاتحاد الإنجليزي

يعدّ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أول اتحاد وطني للعبة يتم تأسيسه في التاريخ، ويرجع ذلك إلى عام 1863.

وبعد 42 عاما من ذلك التاريخ، انضم الاتحاد الإنجليزي لعضوية الاتحاد الدولي (فيفا)، ثم أصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 1954.

وخاض المنتخب الإنجليزي مباراته الأولى يوم 6 يونيو/حزيران 1908، وكانت مواجهة ودية أمام النمسا، وانتهت باكتساح الأسود الثلاثة منافسهم بنتيجة 6-1.

وفي الثامن من يونيو/حزيران 2021، اختيرت ديبي هيويت لتكون أول امرأة تترأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خلفا لكريغ كلارك، واستلمت مهامها رسميا في يناير/كانون الثاني 2022.

وتمتلك هيويت خبرة كبيرة في الحوكمة، كونها أدارت مجموعة واسعة من الشركات المدرجة والمدعومة بحقوق الملكية الخاصة والمملوكة للقطاع الخاص لمدة 15 عاما.

وتتمتع هيويت بالصفات الشخصية والقيادية المطلوبة للقيام بهذه المهمة، وفق ما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

أبرز اللاعبين التاريخيين

بـ53 هدفا، يعتلي واين روني عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا، سجلها في 120 مباراة، لكن هذا الرقم مهدد بقوة من هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 51 هدفا.

وحفر المهاجم جيوف هورست اسمه في ذاكرة الإنجليز، عقب إحرازه 3 أهداف (هاتريك) في شباك منتخب ألمانيا بنهائي كأس العالم 1966، التي ساهمت بتتويج "الأسود الثلاثة" بلقبهم الوحيد.

وإلى جانب هؤلاء، لمع في تاريخ الكرة الإنجليزية أسماء أخرى مثل: بوبي تشارلتون، وغاري لينكر، وألان شيرر، وجيمي غريفز، وديفيد بيكهام، ومايكل أوين، وفرانك لامبارد، وبيتر شيلتونن وبوي مور… وغيرهم.

مشاركات منتخب إنجلترا القارية

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى بطولة كأس أمم أوروبا في 10 مناسبات من أصل 16 أقيمت بالفعل، وسجل حضوره الأول في النسخة الثالثة عام 1968.

ولا يملك الإنجليز تاريخا مشرفا في البطولة، إذ أخفق في التتويج بها، وأفضل إنجازاته كانت احتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة (يورو 2020) التي أقيمت استثنائيا في 12 مدينة أوروبية، إذ خسر وقتها في النهائي بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالي.

وقبل ذلك، احتل المركز الثالث في نسخة عام 1968، بينما اكتفى بالوصول إلى نصف النهائي من البطولة التي أقيمت على أرضه عام 1996، قبل أن يودع المنافسات بخسارته بركلات الترجيح من ألمانيا.

الأمر ذاته ينطبق على الإنجليز في دوري الأمم الأوروبية، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في موسم 2018-2019.

في النسخة الأولى احتل رفاق هاري كين المركز الثالث، عقب الفوز على سويسرا بركلات الترجيح في المباراة الترتيبية.

وحل المنتخب الإنجليزي ثانيا في دور المجموعات خلف بلجيكا في النسخة الثانية 2019-2020، بينما انتهى به المطاف للهبوط إلى المستوى الثاني في نسخة 2022-2023، بتذيله ترتيب مجموعته التي لعب فيها ضد منتخبات إيطاليا والنمسا وألمانيا.

مشاركات إنجلترا في كأس العالم

بلغ المنتخب الإنجليزي نهائيات كأس العالم في 15 نسخة سابقة، وهو يستعد للمشاركة رقم 16 في النسخة الثانية والعشرين التي ستقام في دولة قطر.

غاب منتخب إنجلترا عن النسخ المونديالية الثلاث الأولى، ثم سافر إلى البرازيل للمشاركة للمرة الأولى في تاريخه بمونديال 1950.

وكان عام 1966 شاهدا على الإنجاز الأكبر في تاريخ المنتخب الإنجليزي، حينما تُوج بلقبه الدولي اليتيم، مستفيدا من إقامة البطولة على أرضه وبين جماهيره.

وإلى جانب هذا اللقب الوحيد، حقق الإنجليز المركز الرابع مرتين سابقتين، وكان ذلك في مونديالي المكسيك 1986 وروسيا 2018.

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2022

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بعد تصدّره ترتيب فرق المجموعة التاسعة برصيد 26 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادلين.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية، المثيرة للغاية، حيث يواجه في المباراة الأولى نظيره الإيراني يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب خليفة الدولي.

وبعدها يلاقي "الأسود الثلاثة" نظراءهم الأميركيين في الجولة الثانية على ملعب البيت، وذلك يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات هي الديربي البريطاني المنتظر ضد ويلز يوم 29 من الشهر ذاته، على ملعب أحمد بن علي.

ويتعين على نجوم المنتخب الإنجليزي هاري كين ورحيم ستيرلنغ وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا وفيل فودين وماسون ماونت وجاك غيريليش وغيرهم، العمل بجدية خلال مونديال قطر، من أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها "الأسود الثلاثة" في دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

مدرب منتخب إنجلترا

ثبّت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت في منصبه بشكل رسمي يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد نجاحه في تحقيق نتائج مميزة في الفترة المؤقتة.

ومنذ توليه هذه المهمة، قاد ساوثغيت المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع في كأس العالم 2018 بروسيا، ولوصافة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

في يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلن الاتحاد الإنجليزي تمديد عقد ساوثغيت ليستمر حتى نهاية عام 2024.

لكن نتائج المنتخب في دوري أمم أوروبا، وتحديدا في النسخة الثالثة 2022-2023، لم تكن مُرضية، حتى وصل الحال إلى التشكيك في بقائه على رأس عمله بعد انتهاء منافسات مونديال قطر.

وفي المجمل، قاد ساوثغيت (52 عاما) منتخب بلاده في 76 مباراة، فاز في 48 منها، وتعادل في 14، وخسر مثلها.