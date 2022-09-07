يعد ملعب البيت من أكثر ملاعب كأس العالم قطر 2022 تميزا، سواء من حيث التصميم المميز الفريد من نوعه، أو استضافته المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والإكوادور.

وملعب البيت أحد ملاعب بطولة كأس العالم الثمانية في قطر، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين، وباقي الملاعب هي: خليفة الدولي، ولوسيل، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، و974.

موقع ملعب البيت

يقع ملعب البيت في مدينة الخور (شمالي قطر)، على بُعد 35 كيلومترا شمال وسط العاصمة الدوحة، ويتميز بأنه يقع على طريق الخور الساحلي مباشرة؛ مما يسهل الوصول إليه عبر عدة منافذ لتسهيل الدخول والخروج منه.

سعة المدرجات والمباريات

تسع مدرجات الملعب 60 ألف متفرج، ويستضيف 9 مباريات في كأس العالم، منها 6 مباريات في دور المجموعات؛ تبدأ بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، كما يستضيف مباراة واحدة في كل دور من أدوار ثمن النهائي وربعه ونصفه.

وتم افتتاح ملعب البيت رسميا بمهرجان فني وكروي ضخم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمباراة افتتاح بطولة كأس العرب 2021 بين منتخبي قطر والبحرين، التي أعلن فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الافتتاح الرسمي للبطولة، في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الذي اجتهد في اختيار كلمات بالعربية لإلقاء كلمته في الحفل، الذي شهد حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.

وحققت البطولة -التي تعد تجربة لكأس العالم- نجاحا كبيرا من جميع النواحي، وفاز بلقبها منتخب الجزائر.





التصميم

ملعب البيت من تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، وشيدته مؤسسة أسباير زون.

استوحي تصميم الملعب من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية، ويحتضن الهيكل الخارجي الذي يجسد شكل خيمة هائلة تغطي الملعب بأكمله، على شكل بيت الشعر، حيث استوحي اسمه منه.

وعادة ما يمكن معرفة بيوت الشعر الخاصة بالقبائل والعائلات البدوية بالنظر إلى خطوطها السوداء والبيضاء، وينعكس ذلك على واجهة الملعب الخارجية المميّزة، حيث يشعر المشجعون لدى دخولهم بحفاوة الترحيب من خلال نقوش السدو النابضة بالحياة، وتوحي بالعراقة حيث كانت تزين الخيم التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ.





الاستدامة

تم إيلاء أهمية قصوى للاستدامة أثناء تصميم وتشييد ملعب البيت، حيث صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم، لتقليل عدد المقاعد إلى نحو 32 ألف مقعد، مع التبرع بالمقاعد التي يتم إزالتها إلى الدول الأخرى للاستفادة منها في تشييد الملاعب والمنشآت الرياضية لديها.

ويمتد نهج الاستدامة من الملعب إلى مدينة الخور المحتضنة له، حيث تحظى هذه المدينة بالعديد من المتنزهات والبحيرات إلى جانب محمية خضراء تشكل حزاما ممتدا من الملعب حتى البحر، مما يسهم في ترسيخ إرث دائم من الملعب الأكثر ترحيبا في العالم.

صديق للبيئة

يحتفي تصميم الملعب بجزء مهم من ماضي قطر ويحاكي حاضرها مع كونه نموذجا للتنمية الصديقة للبيئة والاستدامة، وذلك من خلال المساحات الخضراء الشاسعة التي تحيط به من كل الجوانب، والبحيرات التي تتخللها، وتعد متنفسا لأهل الخور ومحيطها للتنزه وقضاء العطل والإجازات، إذا تم توفير بعض المطاعم والكافيهات لخدمة مرتادي حدائق ملعب البيت.





وسائل النقل

يمكن للمشجعين الوصول بسهولة خلال نحو نصف ساعة سواء بالسيارات الخاصة أو المواصلات العامة التي توفرها الدولة، من الدوحة إلى ملعب البيت عبر طريق الخور الساحلي مباشرة، الذي تم إنشاؤه حديثا وفق المعايير العالمية، كما يمكن الوصول إلى طريق الخور من كافة مدن قطر عبر طريقي المجد والشمال.

وتعد محطة لوسيل أقرب محطات مترو الدوحة من ملعب البيت، وتقع على طريق الخور الساحلي مباشرة على بعد نحو 20 كيلومترا من الملعب، وهو ما يمكّن الجمهور من الانتقال بالمترو ثم استقلال حافلات النقل العام التي تمر بجوار المحطة مباشرة، وتستغرق نحو 20 دقيقة.