الدوري الفرنسي

خطف برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الأضواء خلال الموسم الحالي مع فريقه، وحقق أرقاما أفضل من تلك التي سجلها النجم السابق للفريق كيليان مبابي، الذي انتقل لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريق ليون الفرنسي مما دفع لاعبي ضيفه أوكسير إلى التوقف عن اللعب لعدة دقائق بطلب من مدربهم.
أظهر استطلاع رأي تراجع شعبية نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وتضرر صورته العامة في فرنسا منذ مغادرته “حديقة الأمراء”.
لن يقبل الكثير من لاعبي كرة القدم المحترفين دفع أموال للعب في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، لكن المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول يشكل استثناء نادرا.