الدوري الفرنسي

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الدوريات الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي

يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي الذي يغلق أبوابه يوم 31 أغسطس/آب الجاري.

Published On 26/8/2024

مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى

انتهى انتظار عشاق الدوريات الأوروبية، وباتت مواعيد انطلاقها قاب قوسين، وكان الموسم بإنجلترا انطلق بفوز مانشستر سيتي بلقب “درع المجتمع”، كما يواجه ريال مدريد أتالانتا بالسوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء.

Published On 12/8/2024

التشكيلة المثالية الأغلى في كرة القدم العالمية

تسببت نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم في حدوث زلزال في القِيَم السوقية للاعبي كرة القدم أمثال الإسبانيين الأمين جمال، ورودري، والتركي أردا غولر بفضل أدائهم الرائع مؤخرا.

Published On 24/7/2024
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