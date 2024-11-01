الدوري الفرنسي

خطف برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الأضواء خلال الموسم الحالي مع فريقه، وحقق أرقاما أفضل من تلك التي سجلها النجم السابق للفريق كيليان مبابي، الذي انتقل لريال مدريد في صفقة انتقال حر.