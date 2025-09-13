أومتيتي مدافع برشلونة السابق قاب قوسين من الاعتزال

يعيش الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة السابق فترة حرجة في مسيرته الكروية في ظل تقارير تتحدث عن قرب اعتزاله كرة القدم في وقت مبكر.

ولا يرتبط أومتيتي بأي فريق منذ يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، أي بعد انتهاء عقده مع نادي ليل الفرنسي فريقه السابق.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "رغم إنه لا يزال في سن 31 عاما، لكن مسيرة أومتيتي مع كرة القدم قد تكون قد وصلت إلى نهايتها، على الأقل كلاعب".

وأوضحت "أومتيتي حاليا بلا فريق بعد انتهاء عقده مع ليل ويبدو أنه لن يعود للملاعب مرة أخرى".

🇫🇷 El campeón del mundo en 2018 y subcampeón de la EURO 2016, Samuel Umtiti se retirará del profesionalismo a sus 31 años, aparentemente porque desde enero de 2024 no ha jugado ningún partido y ningún club ha mostrado interés en sumarlo a sus filas. Su último club, fue el Lille.… pic.twitter.com/dymIqVT9LS — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 12, 2025

وكان أومتيتي قد منح نفسه مؤخرا، مهلة حتى يوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري كي يقرّر مستقبله، مشيرا إلى أنه سيعلّق حذاءه في حال لم يجد فريقا.

وذكرت الصحيفة أن أومتيتي شوهد وهو يغادر منشآت أولمبيك ليون (ناديه الأم)، وبحسب معلومات محلية فإن اللاعب طلب إذنا لتصوير مقطع فيديو هناك للإعلان عن اعتزاله.

وفي حال أعلن أومتيتي اعتزاله فإن الأمر لن يكون مفاجئا بالنظر إلى الإصابات التي أثرت سلبا على مسيرة اللاعب في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي غاب عن الملاعب لمدة 622 يوما في الفترة ما بين عامي 2016 و2022.

اللافت أيضا أن أومتيتي دافع عن ألوان ليل الفرنسي في 13 مباراة فقط خلال موسمين وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

يُذكر أن أومتيتي دافع عن ألوان عدة أندية في مسيرته الكروية وهي أولمبيك ليون، وبرشلونة، وليتشي الإيطالي وليل.

وعرف أومتيتي طعم النجاح مع برشلونة الذي لعب له 133 مباراة في جميع البطولات على مدار 6 مواسم، تُوج خلالها مع الفريق الكتالوني بـ7 ألقاب وهي الدوري الإسباني (2)، وكأس ملك إسبانيا (3)، وكأس السوبر الإسباني (2).

وعلى الصعيد الدولي مثّل أومتيتي منتخب فرنسا في 31 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ومن أبرز إنجازاته الفوز بكأس العالم روسيا 2018.