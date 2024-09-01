دوري المحترفين السعودي

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شاهد ملخص تعادل النصر المثير أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

سجل بسام الحريجي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ النصر في التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي ويفلت من أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم الجمعة.

Published On 13/9/2024
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