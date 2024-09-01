دوري المحترفين السعودي

سجل بسام الحريجي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ النصر في التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي ويفلت من أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم الجمعة.