دوري المحترفين السعودي

كشف فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب الدولي السعودي فهد المولد نجم فريق الشباب -الذي يقال إنه سقط من شرفة منزله بدبي في 12 سبتمبر/أيلول الحالي- عن تحسن بسيط في الحالة الصحية للاعب.
يبدو الهلال حامل اللقب مرشحا فوق العادة لتحقيق الفوز الخامس تواليا عندما يحل ضيفا على الخلود في المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
تغلب النصر على الوحدة بثنائية نظيفة -اليوم الجمعة- في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويصعد إلى المركز الثاني.
يتطلع أنصار الهلال السعودي بشوق إلى عودة نجم الفريق البرازيلي نيمار بعد غياب ناهز العام بداعي الإصابة.