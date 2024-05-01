بطولات عربية

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السد يقصي الدحيل في طريقه إلى نهائي كأس أمير قطر

تصدى مشعل برشم حارس مرمى السد لركلة جزاء في الشوط الأول وسجل زميله أكرم عفيف هدفا ليقودا السد للفوز 1-صفر على الدحيل في مباراة قمة وضمان التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم اليوم السبت.

Published On 18/5/2024
فوز السد على الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر المصدر: نادي السد عبر منصة X

قطر تستضيف بطولة كأس العرب بالنسخ الثلاث المقبلة

منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، وتحديدا أعوام 2025 و2029 و2033، قبيل انعقاد كونغرس الفيفا المقرر الجمعة المقبل بالعاصمة التايلندية.

Published On 15/5/2024
The trophy is pictured during the FIFA Arab Cup 2021 final football match between Tunisia and Algeria at the Al-Bayt stadium in the Qatari city of Al-Khor on December 18, 2021. (Photo by JACK GUEZ / AFP)