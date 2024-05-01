بطولات عربية

قال البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال السعودي إن البرازيلي نيمار لن يشارك في الاستعدادات للموسم المقبل بسبب عدم تعافيه من إصابته، وعدم قدرته على اللعب تنافسيا قبل سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل.
يستضيف الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فريق الطائي، الخميس المقبل على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ33 من المسابقة.
كشف النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أن مدافعه التونسي علي معلول خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم الاثنين، بعدما أعلن الأحد أنه أصيب بقطع جزئي في وتر العرقوب (أكيلس).
بلغ قطر نهائي كأس الأمير لكرة القدم بفوزه 4-3 على الغرافة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 يوم الأحد.