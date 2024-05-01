بطولات عربية

قال البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال السعودي إن البرازيلي نيمار لن يشارك في الاستعدادات للموسم المقبل بسبب عدم تعافيه من إصابته، وعدم قدرته على اللعب تنافسيا قبل سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل.