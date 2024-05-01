أسقطت زميلتها عمدا خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات .. مطالبات بمحاسبة لاعبة مصرية

تفاعلت المنصات المصرية مع حادث إسقاط متسابقة مصرية لزميلتها خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية للسيدات بالسويس السبت الماضي.

وقبل وصول المتسابقات إلى خط النهاية بأمتار قليلة، صُدمت اللاعبة الناشئة جنة عليوة، البالغة 19 عاما، وتلعب في فريق نادي "6 أكتوبر" المصري وسقطت على الأرض، وهو ما سبب لها إصابات خطيرة.

ووفقا لتقرير المستشفى الذي نقلت إليه فقد أُصيبت جنة بجروح في الكتف والذراع والركبة والجانب الأيمن، وتعرضت لكدمة شديدة في لوح كتفها الأيمن، وكسر في عظمة الترقوة اليمنى.

لكن الأسوأ من كل ذلك هو تعرضها لفقدان مؤقت في الذاكرة، بسبب ارتطام رأسها في رصيف الطريق، بحسب ما كشفته شقيقتها حبيبة عليوة.

أما اللاعبة التي تسببت بالحادث فهي شهد سعيد، لاعبة المنتخب المصري للدراجات، والتي تأهلت رسميا منتصف أبريل/نيسان الماضي لتمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024.

وفرض الاتحاد المصري للدراجات الهوائية عقوبات على اللاعبة سعيد، بشطبها واستبعادها من السباق، وتغريمها 110 دولارات، ومنعها من سباقات الطرق المحلية لمدة عام.

حلقة 1-5-2024 من برنامج "شبكات" استعرضت أبرز تغريدات المنصات المصرية حول هذه الحادثة واتفق النشطاء تقريبا حول ضرورة معاقبة اللاعبة شهد وتطبيق القانون عليها.

تعمد واضح

المغرد محمود فراج قال إن نية شهد كانت واضحة جدا لإسقاط زميلتها وغرد: "باين جدا إن اللي كان داخل على خط النهاية هو المركز الثالث، واللاعبة شهد عشان تاخد هي الثالث وقعتها، باين وواضح جدا ولازم تتوقف"، وأكمل مستنكرا تصرفها: "مفيش حاجه مستاهلة لكل ده أصلا".

من ناحيته أشار الناشط خالد سمير إلى أن الحادث يشير إلى أن له بداية أخرى وغرد: "أعتقد أن الموضوع بدأ بدري عن كدا لأن اللاعبة اللي وقعت كان باين إنها عارفة إنها جاية وراها توقعها، فأعتقد فيه جزء احنا مشوفناهوش"، وأكمل مؤكدا على ضرورة المحاسبة: "رغم إن الفعل غلط ولازم تتعاقب عليه".

واتفقت المغردة رباب حسن مع خالد في بعض رأيه حول وجود نية مبيتة من شهد لارتكاب الحادث وقالت: "لو كانت غير متعمدة كانت هتقف وتساعد ومش مشكلة السباق مقابل الإنسانية، لكن شكلها قاصده ده".

أما المغردة ريهام عبد القادر فنبهت إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية لأن "الرياضة أخلاق! ده أذى مقصود طبعا"، وأكدت على ضرورة تطبيق القانون وأن "أقل حاجة اللاعبة شهد تتوقف من اتحاد اللعبة".

واتفق مالك مع ريهام حول ضرورة معاقبة شهد وغرد متسائلا: "إزاي أي حد مالوش في اللعبة دي خالص أول ما يشوف الفيديو يعرف إن فيه تعمد واضح من شهد ولازم تتحاكم عليه؟".

من جهتها قدمت عائلة اللاعبة جنة بلاغا إلى النائب العام، اتهمت فيه اللاعبة شهد بمحاولة القتل العمد لابنتهم، وبالفعل استدعت النيابة اللاعبة والمدير الفني للمنتخب المصري لسماع أقوالهما، وأخلت سبيلهما بضمان محل إقامتهما لحين انتهاء التحقيقات.

بينما علَّق الاتحاد المصري للدراجات الهوائية على بلاغ عائلة جنة في بيان، قال فيه: "إن تحرير محضر ضد اللاعبة شهد سعيد هو تصرف غير قانوني لأن ما حدث هو إصابة واردة في مثل هذه المسابقات، ولم تكن مقصودة أو متعمدة".