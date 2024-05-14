"توأم يشارك بدلا من شقيقه".. مغردون يتفاعلون مع واقعة كروية غير مسبوقة

أحدثت تقارير صحفية تزعم مشاركة توأم أحد اللاعبين بدلا عن شقيقه في الدوري الروماني لكرة القدم ضجة هائلة في منصات التواصل الاجتماعي، رغم نفي اللاعب المعني وناديه لتلك الادعاءات.

وفي التفاصيل تعاقد نادي دينامو بوخارست الروماني في فبراير/شباط الماضي مع المدافع الدولي في غينيا بيساو، إدغار إيي (30 عاما)، وذلك بعد مشوار حافل مع أندية مختلفة في البرتغال وإسبانيا وهولندا وفرنسا وتركيا أبرزها برشلونة الإسباني الذي لعب مع فريقيه الأول والرديف.

ولاحظت الصحافة الرومانية عدة مؤشرات تثير شكوكا حول هوية إدغار إيي، في ظل انخفاض مستواه الفني، وتحدثه اللغة البرتغالية فقط وعدم إجادته الإنجليزية، كما أنه لم يعطِ النادي رخصة القيادة عند طلبها لمنحه سيارة من أحد رعاة الفريق.

ووفق الصحافة الرومانية، تبين بعد البحث والتقصي أن إيديلينو -وهو الشقيق التوأم لإدغار إيي- من يدافع عن ألوان دينامو بوخارست، الذي سارع لنفي تلك المزاعم جملة وتفصيلا.

وقال النادي الروماني في بيان: "نؤكد أن كل ما تم تداوله كذب وافتراء… تعاقد دينامو بوخارست مع إدغار إيي عن طريق وكالة لاعبين معترف بها على المستوى الأوروبي، وحصل اللاعب على شهادة انتقال دولية صادرة من الاتحاد التركي، وتم التحقق منها من قبل الاتحاد الروماني والفيفا".

ولم يكتفِ دينامو بوخارست بذلك، بل هدد بمقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت "الأخبار المزيفة وسببت أضرارا جسيمة لحقت بصورة النادي"، في حين وصف إدغار إيي التقارير الصحفية التي تتحدث حول إرسال توأمه المتطابق إيديلينو للعب بدلا عنه مع فريقه بـ"الأخبار الكاذبة".

تساؤلات وتهكم

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/5/14)- تفاعل جمهور الشبكات الافتراضية حول الواقعة، وسط توقع البعض تعرض الشقيقين لعقوبات قاسية -في حال صحت تلك التقارير- فيما تطرق آخرون إلى ما وصفوه "إهمال النادي في التحقق من هوية لاعبه الجديد".

وفي هذا الإطار، علقت سهى الرفاعي على الحادثة قائلة: "يعني شو هالتصرف إن كان من اللاعب الأساسي أو الأخ التوأم.. تصرفات غير مسؤولة رح تسبب مشاكل للاعبين وللنادي وغيرها من التعقيدات لعقود اللاعبين".

وفي الاتجاه ذاته تساءل علي حول احترافية إدارة النادي الروماني قائلا "والنادي معقول ما كشف الأوراق الثبوتية للاعب.. الهوية.. شهادة الميلاد.. بظن العقوبة بحق النادي رح تكون كبيرة لأن مستحيل ما يكونوا ميزوه".

بدورها بدت هبة أحمد حزينة على اللاعب ومستقبله في عالم الساحرة المستديرة، بقولها "يا حرام والله زعلت عاللاعب.. أكيد رح تجيه طرطوشة من العقوبات (جملة من العقوبات).. عدا عن أنه هلا انضربت سمعته وهو هلا يادوب عم يركض كل النهار مشان يطلع بعقد منيح".

أما يارا فقد حضرت السخرية والتهكم في ردها على ما حدث وقالت "الشبه كبير جدا وفعلا ما في فرق بيناتهم وفكرة حلوة أخذوا الفريق يداومو فيه شفتات".

تجدر الإشارة إلى أن النادي الروماني قد يواجه خصم النقاط الـ8، التي حصل عليها في المباريات الـ5 الأخيرة، والتي قيل إن إيديلينو شارك فيها باسم شقيقه إدغار إيي، علما أن الاتحاد الروماني للعبة يعتزم حسم المسألة من خلال تحليل "دي إن إيه" (DNA).