وجوه.. سامر أبو دقة "شهيد الصورة"

فتح المصور سامر أبو دقة عينيه أول مرة عام 1978 ولم يكن يعلم أنه سيكون عينا على الحقيقة داخل غزة. وظل يغطي في الميدان بإقدام حتى نال الشهادة يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ابن بلدة عبسان الكبيرة المصور الشهيد سامر أبو دقة الذي ولد وعاش فيها رافضا مغادرتها رغم الإقامة الأجنبية التي بحوزته. نقل الصورة بعدسته للعالم على مدى 20 عاما عبر قناة الجزيرة، ومع كل نهار يخرج إلى طريقه بإصرار وعزيمة وهو يعلم يقينا أنها قضية حياة أو موت.

عدسة المصور أبو دقة أرعبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فاستهدفوه ليُستشهد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 متمسكا برسالته الصحفية حتى النفس الأخير.

رحيل أبو دقة لم يترك غصة في قلوب أبنائه الأربعة فقط، بل في قلوب الأمة جمعاء، فمنذ شيرين أبو عاقلة وحتى أبو دقة ما زالت الصحافة عامة -وشبكة الجزيرة خاصة- تتعرض لهجوم قوات الاحتلال على طواقمها، والعدالة ما زالت رهينة السياسة.