فوق السلطةــ محامي إسرائيل في لاهاي غارق في فضيحة جزيرة الاغتصاب

تحضر إسرائيل على مستوى رفيع في وثائق ما بات يعرف بفضيحة جزيرة اغتصاب القاصرات، حيث ثبت أن المحامي الذي اختارته إسرائيل للدفاع عنها أمام محكمة العدل الدولية متورط حتى النخاع في الفضيحة.

وكشفت سجلات قضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القاصرات أن آلان ديرشويتز، وهو محام وأستاذ القانون في جامعة هارفرد، هو ضمن الشخصيات التي كانت تتردد على جزيرة إبستين.

وأظهرت الوثائق أن شبكة الدعارة التابعة لإبستين تضمنت صديقته غيسلين ماكسويل، والمحامي ديرشوفيتز، وهو المحامي الذي اختارته إسرائيل للدفاع عنها أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضدها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ضيفا دائما على إبستين. ووفقا للوثائق،ـ فقد كان باراك يتردد بانتظام على الملياردير الأميركي طوال 4 سنوات.

وكشف المستور مؤخرا عن جزيرة الملذات وصاحبها المهووس بالقاصرات الملياردير الأميركي، المتهم بارتكاب جرائم جنسية مثل الاتجار بالجنس مع قاصرات.

وكشفت وثائق تضم آلاف الصفحات أن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والسابق دونالد ترامب والأمير البريطاني أندرو وغيرهم من الأسماء، هم ضمن 170 آخرين رفعت المحكمة الفدرالية في نيويورك السرية عنها.

وتم العثور على إبستين ميتا في السجن عام 2019، أثناء احتجازه بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الفتيات، وتورطه في جرائم جنسية تتعلق بالأطفال، بالإضافة إلى إقامة شبكة للدعارة.

كما تناولت حلقة (2024/1/12) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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