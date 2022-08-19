عراقيون يتبركون بعرَق معمم لبناني يتهمه المجلس الشيعي بالانحراف

تناولت حلقة (2022/8/19) من برنامج “فوق السلطة” الجدل الذي أحدثه المعمم اللبناني محمد يحيى شرارة في العراق بعد ما لم يجد له مريدين في لبنان.

وبدأ شرارة بإلقاء المواعظ والدروس في كربلاء على جمع غفير من العوام البسطاء الذي سحروا به وبمجالسه الحسينية، حتى توصلوا إلى الاستجداء بمسحة من عرقه في مناديل أحضروها لما يعتقدون أنه عرق البركة.

الأمر الذي استدعى المجلس الشيعي الأعلى في بيروت إلى التدخل والتوضيح بإصدار بيان يتهم فيه شرارة بانتحال صفة رجل دين، وحذر البيان ذاته مما أسماه الانحرافات السلوكية لدى شرارة.

ويقول شرارة في إحدى محاضراته إنه يكره الكذب والتلفيق فظهر في مقطع فيديو ينفي أنه قد قال "بإمكان الشباب أن يتركبوا الذنوب ليل نهار ليرد عليه نزيه الأحدب مقدم برنامج فوق السلطة بأنه قال هذا الكلام من خلال عرضه لمقطع فيديو لشرارة يقول فيه "يا شباب لا تخافوا، والله لو تسوي كل يوم حرام، الحسين موجود".

وفي الإمارات ظهر المطرب الإماراتي عبد الله بالخير وهو يدعو إلى الله ويقول إن كل الديانات سواء لأنها تؤمن بالله واليوم الآخر، والعمل الصالح، ليعلق نزيه الأحدب بأنه "إذا لم يعجبك فن فسترضى بغنائه لاختيار أقل الضررين لأنه تحول إلى داعية على باب بيت أبراهام الإماراتي".

كما تناولت حلقة فوق السلطة المواضيع التالية: