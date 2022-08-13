هدده مسؤول بالضرب وحرق مسرحه.. كوميدي هندي مسلم يثير تضامنا عالميا معه

شهدت منصات التواصل الاجتماعي الهندية والعالمية موجة تضامن واسعة مع الكوميدي الهندي المسلم مُنوَّر فاروقي، بعد تعرضه لتهديدات من قبل مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالضرب وحرق مسرحه.

وبحسب النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ 2022/8/13، فإن التهديدات جاءت بعد نشر الكوميدي الهندي على حسابه على إنستغرام إعلانًا عن إقامة عرض هذا الشهر بمدينة حيدر آباد، وهي عاصمة ولاية تيلانغانا جنوبيّ الهند، حيث من المفترض أن يقدم عرضه في الـ20 من الشهر الجاري.

ولكن بعد يوم واحد من نشر إعلان العرض، بث المسؤول الهندوسي وعضو الجمعية التشريعية بالولاية راجا سينغ مقطع فيديو يهدد فاروقي بضربه وحرق المكان إذا أقيم فيه العرض، محملا الحكومة والشرطة المسؤولية، ومطالبا بإلغاء العرض في المدينة.

وفور نشر التهديد، شهدت مواقع التواصل في الهند وعبر العالم تفاعلات كثيفة، ومطالبات بمحاسبة المسؤول الهندي على ما بثه من تهديدات بحق الكوميدي الهندي منور فاروقي.

وعبّر الناشطون عن استنكارهم لما اعتبروه استهدافا للكوميدي الهندي المسلم، وتمييزا في حقه خاصة أنه تعرض سابقا لموجة من التهديدات والاتهامات، وصلت بعضها لتقديم شكايات ضده، وحبسه بسبب نكاته.

ومن التفاعلات التي رصدتها "نشرتكم" تغريدة للبروفسور القانوني الأميركي خالد بيضون، قال فيها "ليس فقط النشطاء والصحفيون، ولكنْ الكوميديون الآن يتعرضون للترهيب من قبل المتعصبين".

كما ردّ الناشط الهندي سيد عبده كشاف على تهديدات سينغ بقوله "نرحب بأخينا منَوَّر فاروقي ليؤدي عرضه في حيدر آباد. نؤكد لكم أن لدينا قوات جيدة لتطبيق القانون وحفظ النظام. مع الحب والترحيب من مدينة السلام والحب والتنوع حيدر آباد".

في حين قالت نيخيل رمراخي "هذا غير عادل بحق منور فاروقي، إنه كوميدي يعمل بجد، لا يجب الحكم عليه بسبب خطأ، إنه يريد العدالة".

وطالب المغرد نويل بتوفير الحماية للفنان الكوميدي، إذ قال "من فضلكم، وفروا الحماية الكافية لمنور فاروقي، الفنانون مهمون للغاية لبلدنا، لا تدعوا الكراهية تقمعهم".

وكتب براشانت شوكين "هذا أمر مؤسف، لا يجب أن يقمع سياسي حرية التعبير، هذا يتناقض مع روح الهند الديمقراطية، أتضامن مع منور فاروقي، هذا فعل جبان".