خبير عسكري: سيطرة الاحتلال على معبر رفح بداية العمليات المحدودة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح جنوبي قطاع غزة هي بداية العمليات المحدودة في المدينة، مضيفا أن معركة رفح الكاملة لم تبدأ بعد وستكون قاسية ودموية حال اندلاعها.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على معبر رفح بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف الذي استهدف محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وفي تحليل عسكري للجزيرة، قال الفلاحي إن ما حدث الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء هو بداية لعمليات جيش الاحتلال المحدودة بمدينة رفح، محذرا من أن قيام الاحتلال بعملية برية موسعة من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية في ظل الأعداد الكثيفة للمدنيين في المنطقة.

وتساءل الخبير العسكري عما إذا كانت هناك بنى تحتية متوفرة في القطاع يمكن أن تستوعب تلك الأعداد حال نزوحها مرة أخرى من رفح بسبب عمليات الاحتلال، مؤكدا عدم توفر إجابة على هذا السؤال لدى جميع الأطراف المعنية.

ورقة ضغط

ويرى الفلاحي أن ما يقوم به الاحتلال من الممكن أن يكون بمثابة ورقة ضغط يحاول من خلالها دفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتقديم تنازلات أكثر خلال المباحثات الجارية في القاهرة عشية إعلانها الموافقة على المقترح المصري القطري للصفقة.

ولفت إلى أن هذه العملية تمثل خرقا للاتفاقات المبرمة بين الاحتلال ومصر، مضيفا أنه لا يتصور القيام بها دون إخطار الاحتلال القاهرة بها، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وشدد على أنه في حال اندلاع معركة كاملة في رفح، فإنها ستكون قاسية ودموية، وستكون المواجهة متعددة الأبعاد، فوق الأرض وتحتها، وستقاتل قوى المقاومة قوات الاحتلال بشراسة كبيرة، في ظل عدم توفر أماكن يمكن اللجوء إليها إذا ما ضغط الاحتلال.