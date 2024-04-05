صحف عالمية: إسرائيل منبوذة وإستراتيجية نتنياهو في غزة مُنيت بفشل ذريع

سلطت صحف ومواقع إخبارية عالمية الضوء على تصاعد الخلافات الأميركية الإسرائيلية على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة، وتداعيات مقتل عمال الإغاثة الأجانب في غارة إسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن رفض إسرائيل الانخراط في المسار الدبلوماسي سيقود إلى مستقبل يتسم بانعدام الأمن والحرب الدائمة وجعل إسرائيل منبوذة.

وأوضحت الصحيفة -في مقال للكاتبة كورين ميلول- أن الفوائد الإجمالية للحرب بالنسبة لإسرائيل حتى الآن تظل مخيبة للآمال، كما أن "إستراتيجيةَ حكومة بنيامين نتنياهو في استخدام الضغط العسكري لإطلاق سراح الرهائن مُنيت بفشل ذريع".

إسرائيل عالقة ومعزولة

ونشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية مقالا بقلم دانييل بايمان مدير برنامج الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون قال فيه، إن إسرائيل عالقة في غزة وتظل بعيدة كل البعد عن هدفها المتمثل في تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح أن إسرائيل يبدو أنها متورطة في حملة عسكرية من غير المرجح أن تحقق سوى تقدم تدريجي وبتكاليف باهظة، مطالبا الإدارة الأميركية بأن تتحلى بالصدق عبر دفع إسرائيل بقوة في الاتجاه الذي ينبغي أن تسلُكَه.

بدورها رأت الكاتبة روث ماركوس رأت في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إسرائيل تواجه حاليا ما سمتها عزلة حزينة بعد 6 أشهر من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الكاتبة، أنها زارت إسرائيل في الآونة الأخيرة وشعرت أن البلد في حالة صدمة، كما يشعر الإسرائيليون على اختلاف انتماءاتهم السياسية بأنهم محاصرون.

المساعدات العسكرية لإسرائيل

من جانبها ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن غير راغب حتى الآن في فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل رغم انتقاداته الحادة لها، وفق محللين.

ونقلت عن آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قوله "إن التوتراتِ المتزايدة على حدود إسرائيل مع لبنان تجعل بايدن حذرا للغاية من إرسال أي إشارات تفيد بأن أميركا تبتعد عن حليفتها إسرائيل".

أما صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد نقلت عن عمدة لندن صادق خان قوله إنه يجب إيقاف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

ووفق الصحيفة فإن صادق خان أصبح أبرز الشخصيات السياسية من حزب العمال الداعية إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حيث تتصاعد الانتقادات داخل بريطانيا بشكل كبير ضد إسرائيل عقب مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليين.

بدورها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الهجوم الصاروخي على قافلة عمال الإغاثة كشف بجلاء عن أوجه القصور والأخطاء القاتلة في إجراءات السلامة التي تطبقها القوات الإسرائيلية لحماية المدنيين.

ويرى خبراء عسكريون -وفق تقرير الصحيفة- أن الاعتبارات الإنسانية تحظى باهتمام محدود بسبب عدم وضوح المهام للقوات الإسرائيلية في غزة.