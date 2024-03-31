صحف عالمية: أزمة تجنيد "الحريديم" تهدد بنسف حكومة نتنياهو

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على أزمة تجنيد المتدينين اليهود المعروفين بـ"الحريديم"، وتهديدها لحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة لرصد بوادر تقارب بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وتكتم الحكومة البريطانية على انتهاكات إسرائيل للقانون.

جاء في الفايننشال تايمز أن موضوع إعفاء اليهود المتدينين من أداء التجنيد العسكري الإلزامي يزيد الضغوط على الائتلاف الحكومي ويهدد بنسفه. وأوضحت أن الموضوع المطروح بقوة هذه الأيام يحتم على نتنياهو إيجاد توازن دقيق من شأنه أن يختبر مهاراته في البقاء.

في حين تحدثت افتتاحية الواشنطن بوست عن بوادر تقارب بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة نتنياهو بعد أسابيع من الخلافات المعلنة. ورأت الافتتاحية أنه لا أحد في إسرائيل وفي أميركا مستفيد من استمرار التوتر الثنائي، وأن الخلافات تخدم مصلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط.

فيما أوردت الغارديان البريطانية أن حكومة ريشي سوناك تلقت من مستشاريها القانونيين رأيا يفيد بأن إسرائيل تنتهك القانونَ الدولي الإنساني في غزة لكنها تكتّمت عليه، مضيفة أن هذا الرأي يتطلب من لندن وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.

وقال تقرير في موقع ميديا بارت الفرنسي إن دول أوروبا الوسطى، وتحديدا النمسا والتشيك والمجر، تخوض سباقا حول من منها أكثر ولاء لإسرائيل، وأوضح أن ذلك يأتي ضمن رغبتها في التخلص من وصمة معاداة السامية المنتشرة فيها.

أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فانتقدت في افتتاحيتها حكومة نتنياهو وقالت إنها، من أكبر مسؤول فيها إلى أصغر وزير، ترفض الاعتراف بأن كثيرا من سكان قطاع غزة غير معنيين بالقتال، وأن نحو نصف عدد هؤلاء أطفال.