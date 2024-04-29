تونس- نظم الاتحاد العام التونسي للطلبة، اليوم الاثنين، مسيرة طلابية انطلقت من جامعة الزيتونة نحو شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون أمام المسرح البلدي وسط العاصمة رافعين الأعلام الفلسطينية والتونسية، وشعارات نددوا من خلالها بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر في القطاع المحاصر.

وأطلق الاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة نقابية طلابية)، تسمية "طوفان الجامعة" على هذه التحركات، وأكد أمين عام للاتحاد وسيم بن مسعود للجزيرة نت أن الاتحاد سيواصل تحركاته لمدة أسبوع كامل في جميع الجامعات التونسية.

غضب عارم

يندد الطلاب التونسيون بكل الجرائم في فلسطين، ويقولون كفى للخذلان، ويطالبون بتجريم التطبيع في تونس، وبتخليد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في احتفالات المؤسسات الجامعية في تونس وتسمية مدرج من كل جامعة باسم غزة، حسب ما أوضحه بن مسعود.

وعبّر الطلبة عن غضبهم من الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورددوا شعارات مناصرة للمقاومة الفلسطينية أهمها شعار "لا شرعية للمحتل.. الجهاد هو الحل" و"هم قالوا منخافوش اضرب اضرب بالكرطوش (الرصاص)".

كما ندد المحتجون بتطبيع بعض الحكومات العربية مع إسرائيل، وطالبوا السلطات التونسية بضرورة تمرير قانون تجريم التطبيع ودعم الطلاب الفلسطينيين المقيمين في تونس ماديا ومعنويا.

وقالت الطالبة أسماء مرعي في تصريح للجزيرة نت "خرجنا اليوم لنقول لا للظلم ولا للصمت الدولي المطبق على جرائم إسرائيل في غزة، وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تثمين

من جانبه، ثمّن الحقوقي عماد السلطاني تحرك الطلبة، وقال للجزيرة نت إنه جاء ليقف مع الشباب في تحركهم ضد المحتل الذي يضرب جميع الحقوق الإنسانية والقانونية، كما ثمّن كل تحرك طلابي في كافة أنحاء العالم نصرة للحق الفلسطيني.

بدوره، صرح الطالب سيف المومني للجزيرة نت بأن كافة الطلبة من أنحاء العالم ينتفضون اليوم من أجل فلسطين، وبأن الجامعة التونسية منذ 7 أشهر تتحرك بمختلف الطرق لنصرة غزة، وهناك اليوم ندوات ووقفات في كل الجامعات التونسية.

ويتوازى هذا التحرك الطلابي مع تحركات أخرى في الجامعات التونسية في جميع محافظات البلاد استجابة لدعوات الاتحاد العام التونسي للطلبة، الذي نشر بيانا منذ أيام دعا فيه جميع الطلاب إلى الخروج من أجل نصرة الحق الفلسطيني.