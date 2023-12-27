لماذا رفض بايدن تقديم مروحيات الأباتشي لإسرائيل؟

واشنطن- فاجأت تقارير عن رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الموافقة على طلب إسرائيل شراء طائرات مروحية من طراز أباتشي الهجومية، الكثير من المعلقين الأميركيين، خاصة في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قدمت واشنطن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مع تعهد إدارة بايدن بتقديم الدعم لإسرائيل مهما استغرق الأمر.

وأشارت تقارير إلى تقديم إسرائيل طلبها بخصوص طائرات الأباتشي قبل أسابيع، وهو الطلب الذي عادت وقدمته الحكومة الإسرائيلية إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أثناء زيارته لإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

حرب طويلة

وجاءت أنباء الرفض الأميركي في الوقت الذي رجح فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الثلاثاء أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ستستمر لأشهر عدة.

وترغب إدارة بايدن في أن تنتقل إسرائيل سريعا إلى المرحلة الثالثة من العدوان بما يخفض معه أعداد الضحايا بعدما تخطى عدد الشهداء 20 ألفا، إضافة إلى إصابة ما يزيد على 50 ألفا آخرين.

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، إلى أنه "لدى الولايات المتحدة كميات محدودة من هذه الطائرات الرئيسية لقواتنا المسلحة، علاوة على ذلك، ربما تكون هناك أولوية في التخطيط لإمداد أوكرانيا بتلك الطائرات لهجوم محتمل في العام المقبل".

وأضاف أنه "بالنظر إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين في غزة وكذلك مدن الضفة، فمن المنطقي أن توقف إدارة بايدن تقديم أسلحة هجومية، علاوة على ذلك، لا نريد أن نشجع إسرائيل على فتح جبهة جديدة ضد لبنان حيث ستكون طائرات الأباتشي المسلحة بصواريخ هيلفاير إضافة رئيسية إلى الترسانة الإسرائيلية".

رفض مؤقت

ورغم أن بعض التقارير قد ذكرت أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد رفضت بشكل قاطع الطلب الإسرائيلي، فإن من يقول إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الرفض النهائي والصارم.

من جانبه، اعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق، ولفغانغ بوستزتاي، أنه "إذا كان هذا هو القرار النهائي -والقرار لم يتخذ بعد وفقا لمعلوماتي- فهذه بالتأكيد علامة قوية أخرى على أن واشنطن غير راضية عن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب، خاصة فيما يتعلق بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين".

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار بوستزتاي إلى أنه "لن يكون هناك تأثير فوري لهذا القرار على ساحة المعركة في غزة، لأن المروحيات بالتأكيد لن تكون متاحة لإسرائيل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

وتشير تقارير إلى عدم وجود عدد كاف من الطيارين لقيادة طائرات الأباتشـي في إسرائيل، وهو ما اضطر جيش الاحتلال لاستدعاء الطيارين المتقاعدين في الفئة العمرية 54-55 للخدمة الفعلية، رغم أن أعمارهم أعلى من 51 عاما، وهو الحد الأقصى التقليدي لقيادة هذه المروحية.

رمزية الخلافات

ويأتي رفض واشنطن إعطاء إسرائيل المزيد من مروحيات الأباتشي، رغم الاستمرار في تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل بلا توقف منذ اندلاع الصراع، ليمثل إشارة إلى عدم اتفاق واشنطن مع استمرار إسرائيل في عدوانها بالأساليب نفسها المستمرة منذ "طوفان الأقصى".

وأشارت مصادر في واشنطن إلى أن موضوع الطائرات قد أثير أثناء اجتماع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وهو مستشار رئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض بعد ظهر أمس الثلاثاء، وسبق أن خدم ديرمر سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة من 2013 إلى 2021.

وفي حديث للجزيرة نت، قال ديفيد دي روش، الضابط السابق، والأستاذ المساعد حاليا في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، إنه يعتقد أن "إدارة بايدن تحاول إقناع الإسرائيليين بأن يأخذوا طلب واشنطن للحد من الخسائر في صفوف المدنيين على محمل الجد، خاصة مع استمرار تجاهل الإسرائيليين دعوات واشنطن لتقليص حدة هجماتهم".

من جانبه، ذكر مدير مؤسسة دراسات دول الخليج جورجيو كافيرو للجزيرة نت أن رفض "إدارة بايدن قد يكون جاء تلبية لرفض تيارات واسعة داخل الحزب الديمقراطي والناخبين الليبراليين الذين ينتقدون بشدة دعم البيت الأبيض القوي لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".

شعبية الأباتشي

وتتمتع المروحية الهجومية من طراز أباتشي بشعبية كبيرة بين العسكريين منذ ظهورها القتالي لأول مرة عام 1986، وتصنعها شركة بوينغ، ويبلغ متوسط سعرها نحو 52 مليون دولار.

وتشير تقارير إلى مشاركة طائرات مروحية هجومية إسرائيلية من طراز "أباتشي 64-إيه إتش" في هجمات مباشرة ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستخدام مدفع سلسلة من عيار 30 مليمترا وصواريخ هيلفاير.

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، تسلمت إسرائيل 2000 صاروخ هيلفاير موجه بالليزر ليستخدم من طائرات الأباتشي الإسرائيلية، إلى جانب 36 ألف طلقة من ذخيرة 30 مليمترا.

وتمتلك إسرائيل سربين من مروحيات الأباتشي (48 طائرة)، تتمركز في قاعدة رامون الجوية في صحراء النقب. ولا يزال سلاح الجو الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على المروحية الأكثر تقدما في العالم في عدوانه وضرباته اليومية ضد قطاع غزة، وضد حزب الله في جنوب لبنان.